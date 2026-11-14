Ookla та nPerf назвали лідера серед провайдерів домашнього інтернету в Україні

Домашній інтернет Vodafone визнали найкращим в Україні одразу у двох міжнародних дослідженнях. Американська компанія Ookla, якій належить сервіс Speedtest, віддала оператору перемогу за підсумками першого півріччя 2026 року, а французька nPerf поставила його на перше місце за 2025 рік.

Що показали рейтинги

В Ookla оператор переміг у двох категоріях, «Найкращий інтернет для дому» та «Найшвидший інтернет для дому», випередивши чотирьох конкурентів. Нагороду за швидкість присуджують за показником Speed Score, який враховує пропускну здатність мережі та швидкість її відгуку.

У звіті nPerf порівнювали двох найбільших гравців. Vodafone набрав 117 434 бали, «Київстар» 108 417, а середній результат по ринку становив 112 926. За рік показник Vodafone зріс на 17,7%. Оператор також отримав вищі оцінки за вебсерфінг і перегляд відео на YouTube. Водночас у «Київстару» виявилася нижча затримка сигналу, а це важливо для онлайн-ігор і відеодзвінків. До того ж його домашній інтернет лишається популярнішим, на нього припадає близько двох третин користувачів, які проходили тести.

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Як рахують

Обидва рейтинги спираються не на лабораторні заміри, а на тести, які запускають самі абоненти. Ookla бере дані зі Speedtest, nPerf використовує власний застосунок і сайти партнерів. Оцінюють швидкість завантаження та передачі даних, а також стабільність з’єднання через кабель і Wi-Fi.

Варто враховувати, що такі рейтинги охоплюють лише найбільших провайдерів. Невеликі місцеві оператори, які в багатьох містах пропонують оптоволокно з гігабітною швидкістю, до них не потрапляють. Тому перед підключенням краще перевірити, хто працює саме у вашому будинку, і порівняти швидкість у сусідів, а не покладатися лише на загальнонаціональні результати.