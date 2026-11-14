Ookla и nPerf назвали лидера среди провайдеров домашнего интернета в Украине

Домашний интернет Vodafone был признан лучшим в Украине сразу в двух международных исследованиях. Американская компания Ookla, которой принадлежит сервис Speedtest, присудила оператору победу по итогам первого полугодия 2026 года, а французская nPerf поставила его на первое место по итогам 2025 года.

Что показали рейтинги

По версии Ookla оператор победил в двух категориях — «Лучший домашний интернет» и «Самый быстрый домашний интернет» — опередив четырех конкурентов. Награда за скорость присуждается по показателю Speed Score, который учитывает пропускную способность сети и скорость её отклика.

В отчете nPerf сравнивали двух крупнейших игроков. Vodafone набрал 117 434 балла, «Киевстар» — 108 417, а средний результат по рынку составил 112 926. За год показатель Vodafone вырос на 17,7%. Оператор также получил более высокие оценки за веб-серфинг и просмотр видео на YouTube. В то же время у «Киевстара» оказалась меньшая задержка сигнала, а это важно для онлайн-игр и видеозвонков. К тому же его домашний интернет по-прежнему пользуется большей популярностью: на него приходится около двух третей пользователей, прошедших тесты.

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Как считают

Оба рейтинга основаны не на лабораторных измерениях, а на тестах, которые проводят сами абоненты. Ookla берет данные из Speedtest, nPerf использует собственное приложение и сайты партнеров. Оцениваются скорость загрузки и передачи данных, а также стабильность соединения по кабелю и Wi-Fi.

Стоит учитывать, что такие рейтинги охватывают только крупнейших провайдеров. Небольшие местные операторы, которые во многих городах предлагают оптоволоконный интернет с гигабитной скоростью, в них не попадают. Поэтому перед подключением лучше проверить, кто работает именно в вашем доме, и сравнить скорость у соседей, а не полагаться только на общенациональные результаты.