5G протестировали более 635 тысяч абонентов Vodafone: за месяц они использовали 875 ТБ трафика

Vodafone подвел первые итоги масштабного тестирования мобильной связи пятого поколения в Киеве. За месяц к 5G-сети оператора подключились более 635 тысяч уникальных пользователей, а общий объем переданных ими данных превысил 875 ТБ.

Интересно, что после первых дней интерес к новой технологии не стал спадать. В день запуска абоненты использовали около 25 ТБ трафика, тогда как среднесуточное потребление по итогам месяца выросло примерно до 29 ТБ.

Таким образом, в среднем через киевский сегмент сети 5G Vodafone ежечасно проходит более 1 ТБ данных.

Тестовая сеть работает во всех десяти административных районах столицы. Vodafone использует оборудование Nokia и частотный диапазон 3500 МГц. Именно этот спектр позволяет обеспечить значительно более высокую пропускную способность по сравнению с обычными сетями 4G. Открытое тестирование в Киеве оператор начал 22 июля.

Больше всего трафика генерирует центр, но лидер по активности — другой

По общему объему данных, переданных через 5G, первое место за месяц сохранил Шевченковский район. На второе место поднялся Соломенский район, опередив Днепровский.

Однако если учитывать не весь трафик района, а среднюю нагрузку на одну базовую станцию, картина меняется. Наиболее активно 5G используют в Соломенском районе. Далее следуют Голосеевский, Подольский и Шевченковский районы.

Заметно вырос Дарницкий район: по этому показателю он поднялся с восьмого на пятое место. В целом за первый месяц свои позиции в рейтинге изменили семь из десяти районов столицы.

За 5G пока не нужно доплачивать

Для доступа к тестовой сети Vodafone не требуется переходить на специальный тариф или подключать дополнительную услугу. Необходим смартфон с поддержкой 5G и совместимая USIM или eSIM. В зоне покрытия устройство подключается к новой сети автоматически, если в его настройках разрешен 5G.

При этом трафик списывается с имеющегося пакета мобильного интернета на тех же условиях, что и в сети 4G.

Киев стал четвертой крупной тестовой площадкой Vodafone после Львова, Бородянки и Харькова. В общей сложности 5G этого оператора в Украине уже опробовали почти 1,3 млн уникальных пользователей, а следующим городом для расширения тестирования должна стать Одесса.

Пока украинская сеть 5G остается пилотным проектом, а не полноценной коммерческой сетью. Однако результаты Киева показывают, что у пользователей уже есть большое количество совместимых смартфонов: ранее Vodafone оценивал долю 5G-устройств среди своих столичных абонентов примерно в 50%.