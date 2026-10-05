Куда исчезли телефоны Alcatel и при чём здесь Nokia: история знакомого бренда

Для многих украинцев Alcatel — знакомое название из эпохи кнопочных телефонов, небольших экранов и сменных панелей. В конце 1990-х и в начале 2000-х телефоны One Touch были неотъемлемой частью мобильного рынка. Впоследствии под тем же логотипом появились сенсорные телефоны и Android-смартфоны, но за ними уже стояла другая компания.

Alcatel не исчез в одночасье и не прекратил выпуск телефонов после одного неудачного поколения. История сложнее: французский концерн вышел из мобильного бизнеса, известным именем воспользовалась китайская TCL, а права на торговую марку в конечном итоге оказались у Nokia. Именно разделение бренда и производителя объясняет, что случилось с привычными телефонами.

Как французские телефоны перешли к TCL и при чём здесь Nokia

Изначально Alcatel действительно был французским производителем. При этом мобильные устройства составляли лишь часть его деятельности: компания также занималась телекоммуникационным оборудованием и инфраструктурой связи. Поэтому последующий отказ от телефонного направления не означал прекращения работы всего концерна.

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Переломным стал 2004 год. Alcatel и TCL создали совместное предприятие, в котором китайская сторона получила 55 %, а французская — 45 %. Оно начало работу 31 августа. Менее чем через год, 18 июля 2005 года, Alcatel обменял свою долю на акции TCL Communication. Китайская компания стала единоличным владельцем совместного предприятия. Эту последовательность подтверждает корпоративная отчетность Alcatel.

С тех пор логотип Alcatel на корпусе уже не означал, что телефон был разработан и выпущен бывшей французской мобильной компанией как самостоятельным производителем. Бизнес перешел под контроль TCL Communication, а знакомое покупателям название продолжило существовать по лицензионной модели. Для потребителя это изменение могло остаться практически незаметным: название на коробке сохранилось.

Именно с периодом TCL связаны смартфоны Alcatel One Touch, Pixi, Pop и Idol, а позже — серии Alcatel 1, 3 и 5. Бренд преимущественно работал в доступном сегменте, хотя у него были и модели с более амбициозным позиционированием. То есть после ухода французской компании телефоны Alcatel ещё много лет оставались полноценной частью рынка.

Параллельно с этим менялась судьба самого концерна. В 2006 году Alcatel объединился с американской Lucent Technologies, образовав Alcatel-Lucent. Спустя десять лет этот бизнес перешел под контроль Nokia. Финская компания сообщила о приобретении 100% акций Alcatel-Lucent 2 ноября 2016 года.

Так возникла схема, которая легко сбивает покупателей с толку: торговая марка Alcatel принадлежит Nokia, а TCL Communication использует её по лицензии. Именно так отношения компаний описаны на официальном сайте Alcatel. Владение названием при этом не означает, что Nokia сама разрабатывает или производит смартфоны Alcatel.

Почему Alcatel стал менее заметным и где бренд возвращается

Одним из объяснений является развитие собственной мобильной марки TCL. Компания стала активнее выпускать смартфоны под своим брендом. Например, на выставке CES 2024 она продемонстрировала линейку TCL 50 и технологию дисплеев NXTPAPER 3.0. Новые устройства и их продвижение всё чаще ассоциировались именно с TCL.

Однако меньшая известность Alcatel не означает закрытие бренда. В 2025 году он получил новый импульс в Индии при участии местной компании NxtCell India. На индийском сайте Alcatel компания делает акцент на местном производстве и ориентации на индийский рынок. Среди новых устройств появился, в частности, смартфон V3 Ultra 5G.

Однако для украинского покупателя это не означает автоматического возвращения широкого ассортимента Alcatel в местные магазины. Региональный запуск ориентирован прежде всего на конкретный рынок, а знакомый логотип сам по себе ничего не говорит об официальных поставках, гарантии или поддержке в Украине.

Сегодня Alcatel в мире мобильных телефонов — прежде всего историческая торговая марка, которая используется в рамках лицензионных соглашений. Она пережила уход своего первоначального владельца из мобильного бизнеса, несколько крупных корпоративных сделок и смену географии продаж. Новые телефоны с этим названием существуют, но французский производитель времён первых One Touch остался в прошлом.