Android становится похожим на iPhone: почему производителям выгодно следовать примеру Apple

Когда-то сходство Android-смартфона с iPhone могло стать поводом для шуток. Теперь знакомые очертания корпуса, дизайн камер или анимация интерфейса встречаются и в продуктах крупных брендов. Причём речь идёт не только о дешёвых моделях, которые пытаются выглядеть дороже.

Объяснить это просто отсутствием фантазии было бы удобно, но недостаточно. Смартфон остаётся массовым товаром: он должен привлекать внимание, быть понятным покупателю и оправдывать затраты на разработку. Знакомый дизайн может помочь в решении всех трёх задач, даже если из-за этого устройства разных производителей становятся похожими.

Почему узнаваемый внешний вид выгоден производителям

В эпоху кнопочных телефонов компании гораздо смелее экспериментировали с формой. Достаточно вспомнить Nokia 7600 с необычным корпусом и кнопками вокруг экрана. Современный смартфон почти всю переднюю панель отводит под дисплей, поэтому места для таких экспериментов стало меньше.

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Nokia 7600

Прямоугольная форма также имеет практический смысл. Она подходит для видео, текстов, фотографий и большинства приложений. Радикально иной корпус потребовал бы переосмысления управления, расположения элементов и привычек пользователя. И даже после всех этих усилий покупатель может выбрать обычную модель.

Знакомый внешний вид снижает этот барьер. Плоский экран, ровные грани и сдержанный дизайн могут ассоциироваться с актуальным дорогостоящим устройством. Производителю проще использовать уже понятный визуальный язык, чем объяснять, почему его необычный смартфон удобен.

Apple оказывает заметное влияние на эти представления, но не каждая общая черта означает прямое копирование. Одинаковые технические ограничения и запросы покупателей также подталкивают дизайнеров к схожим решениям. Одних лишь плоских граней недостаточно, чтобы назвать один телефон копией другого.

Зачем Android нужен собственный «динамический остров»

С интерфейсами ситуация более интересная. Dynamic Island в iPhone объединил дизайн с практической задачей: Apple удачно решила вопрос с зоной фронтальной камеры и датчиков, превратив её в место для уведомлений и текущих действий.

Dynamic Island

На Android-смартфонах отверстие под камеру часто значительно меньше. Поэтому нет необходимости повторять вокруг него большой «остров» с точки зрения маскировки выреза. Однако это не делает саму идею бесполезной: компактная панель может отображать таймер, воспроизведение музыки или другую фоновую активность.

Все дело в реализации. Если элемент позволяет быстрее найти нужную информацию, то заимствование имеет смысл. Если же он просто копирует анимацию конкурента, не добавляя удобства, то это скорее способ создать ощущение знакомого современного продукта.

Подобная логика применима к прозрачным панелям, размытию и эффектам «жидкого стекла». Их легко заметить на презентации или в магазине. Зато более быструю работу системы, лучшую стабильность или более экономичное энергопотребление сложнее оценить за несколько минут.

Отсюда и возникает соблазн сделать обновление прежде всего заметным. Однако эффектное меню не гарантирует ни хорошей читаемости, ни удобства управления. Визуальные изменения следует оценивать по тому, как они работают в повседневной жизни.

Осталось ли место для собственного стиля?

Рынок всё же не превратился в сплошной набор одинаковых устройств. Google развивает собственный дизайн Android в линейке Pixel. Sony сохраняет узнаваемые черты Xperia, а Nothing строит свой имидж вокруг необычного дизайна задней панели и характерной графики Nothing OS.

Nothing Phone 4a Pro.

Это не означает, что такие бренды ничего не заимствуют. Самобытность вовсе не требует каждый раз придумывать каждую кнопку заново. Важнее то, составляют ли отдельные решения целостный и понятный продукт.

Для покупателя сходство с iPhone тоже не обязательно является недостатком. Кому-то нравятся такие формы, но нужны возможности Android. Другой пользователь сознательно ищет необычный корпус или интерфейс. Оба подхода вполне логичны.

Поэтому хороший Android-смартфон не обязан напоминать iPhone, как и не должен отличаться от него любой ценой. Знакомый внешний вид может помочь продать устройство. А вот комфорт, автономность, качество камер и программная поддержка определяют, останется ли человек доволен покупкой после первого впечатления.