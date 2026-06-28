Флагманские Android-смартфоны могут стать более разнообразными: Qualcomm готовит несколько новых чипов

В последние годы флагманские смартфоны на Android часто были очень похожи друг на друга по основным характеристикам. Производители могли экспериментировать с камерами, дизайном, экранами или скоростью зарядки, но в вопросе процессоров выбор обычно был очевиден: новый топовый Snapdragon или флагманский MediaTek.

Похоже, эта ситуация может измениться. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, Qualcomm готовит значительно более широкую линейку флагманских мобильных чипов. Если информация подтвердится, производители Android-смартфонов получат больше вариантов для своих топовых моделей, а покупателям придётся внимательнее присматриваться не только к названию смартфона, но и к конкретной версии процессора.

Qualcomm может расширить линейку Snapdragon 8

Согласно утечке, Qualcomm работает не только над Snapdragon 8 Elite Gen 6, который, как ожидается, станет следующим главным флагманским чипом компании, но и над его более мощной версией — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Стандартная версия Snapdragon 8 Elite Gen 6, по предварительным данным, должна получить 2-нм технологический процесс, 10-ядерный процессор, графический чип Adreno 845 и поддержку памяти LPDDR5X. Версия Pro может отличаться более производительным графическим процессором Adreno 850 и поддержкой более быстрой памяти LPDDR6.

Кроме того, инсайдер упоминает ещё два возможных чипа в рамках текущего поколения: Snapdragon 8 Elite Gen 5XX Edition и Snapdragon 8 Gen 5 Pro. О них пока известно гораздо меньше. Фактически сейчас известны лишь внутренние модельные номера, поэтому говорить о реальной разнице в производительности или энергоэффективности пока рано.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Если этот план действительно будет реализован, Qualcomm сможет предложить производителям сразу несколько решений в рамках одной флагманской линейки. Это будет заметно отличаться от предыдущих лет, когда большинство топовых Android-смартфонов оснащались практически одинаковыми чипами.

Для покупателей это и плюс, и минус

С одной стороны, большее количество флагманских процессоров может сделать рынок более интересным. Производители смогут более точно настраивать смартфоны под различные сценарии: максимальная производительность для игровых моделей, сбалансированный вариант для камерофонов или чуть более доступный чип для «почти флагманов».

Это может повлиять и на цены. Если у компаний появится больше вариантов SoC, они смогут выпускать топовые смартфоны в более широком ценовом диапазоне. Не каждому пользователю нужна самая мощная версия процессора, особенно если разница будет заметна преимущественно в играх или при решении сложных задач с использованием искусственного интеллекта.

С другой стороны, такая стратегия может затруднить выбор. Раньше покупателю достаточно было увидеть в характеристиках актуальный Snapdragon 8, чтобы понять: перед ним настоящий флагман. Теперь одно похожее название может скрывать разные уровни производительности, графики, памяти и энергоэффективности.

Это особенно важно для тех, кто покупает смартфон на несколько лет. Разница между обычной и Pro-версией чипа может повлиять не только на скорость в тестах, но и на запас производительности, игровые возможности, работу с AI-функциями и нагрев под нагрузкой.

Пока что Qualcomm официально не подтвердила появление всех упомянутых процессоров, поэтому к этой информации следует относиться как к утечке. Но сама тенденция выглядит логичной: Android-флагманы постепенно перестают быть одинаковыми по «железу», а конкуренция между производителями может выйти на новый уровень.

Для пользователей это означает одно: в будущих флагманах придётся внимательнее изучать технические характеристики. Название «Snapdragon» больше не всегда будет достаточным ответом на вопрос, насколько мощный смартфон.