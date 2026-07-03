«Киевстар» расширил зону покрытия 5G в Украине: какие скорости возможны и как проверить

«Киевстар» продолжает расширять тестирование 5G в Украине. Оператор увеличил зону покрытия сети пятого поколения в Харькове, где пилотная сеть работает с февраля 2026 года.

Речь идет не о полноценном коммерческом запуске 5G по всей стране, а о тестовых зонах, в которых оператор проверяет работу новой технологии в реальных условиях. Такие площадки уже работают во Львове, Харькове и Бородянке.

Что изменилось в Харькове

Харьков стал третьим населённым пунктом в Украине, где «Киевстар» запустил тестовую зону 5G после Львова и Бородянки. Сначала базовые станции пятого поколения работали на Майдане Свободы.

Теперь зона тестирования в городе расширилась. Это важно не только для абонентов, но и для самого оператора: Харьков позволяет проверить работу 5G в сложных условиях большого города, который регулярно сталкивается с повышенной нагрузкой на инфраструктуру и проблемами безопасности.

Перед запуском в Харькове «Киевстар» проводил техническую подготовку сети, в частности проверял совместимость оборудования с военными технологиями. Это отдельный важный этап, ведь тестирование 5G в Украине проходит в условиях военного положения.

Какие скорости возможны

В тестовой сети 5G «Киевстар» скорость зависит от загруженности сети, модели смартфона, местонахождения абонента и условий приема сигнала.

Для Харькова ожидаемая средняя скорость составляет примерно 600–700 Мбит/с. В часы пиковой нагрузки она может достигать 1,5–1,7 Гбит/с.

В более обширной статистике тестирования «Киевстар» также сообщал, что после открытия доступа для пользователей средняя скорость в пилотной сети 5G составляет 600–800 Мбит/с, а максимальная превышает 1,7 Гбит/с. Во время закрытых тестов в условиях минимальной нагрузки скорость превышала 2,4 Гбит/с.

Для сравнения: этого достаточно не только для обычного просмотра видео или социальных сетей, но и для быстрой загрузки больших файлов, стабильного просмотра видео в 4K, использования облачных сервисов и онлайн-игр.

Что нужно для тестирования 5G

Отдельно подключать услугу не нужно. Чтобы воспользоваться 5G от «Киевстар» в тестовой зоне, абоненту необходимо иметь:

смартфон с поддержкой 5G;

актуальные обновления программного обеспечения на телефоне;

SIM-карту формата USIM, то есть такую же, как для 4G;

нахождение в зоне покрытия тестовой сети 5G;

включен режим 5G в настройках мобильной сети.

Тарификация осуществляется в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента. То есть отдельный тариф для тестирования 5G не требуется.

Когда 5G начнёт полноценно работать

Пока что «Киевстар» собирает технические данные и анализирует поведение пользователей в пилотных зонах. По данным компании, 5G уже протестировали сотни тысяч абонентов, а трафик в сети пятого поколения продолжает расти.

В то же время полноценное внедрение 5G в Украине возможно только после окончания войны. До этого операторы используют тестовые зоны, чтобы подготовить сеть, проверить оборудование и понять, как технология работает в реальных городских условиях.

Для пользователей это означает, что 5G в Украине уже не является лишь перспективой на будущее. Технология постепенно проходит практические испытания, а её доступность в городах будет расширяться поэтапно.

«Киевстар» — не единственный оператор, тестирующий 5G в Украине. Подобный пилотный проект уже реализует Vodafone: в тестовых зонах оператор демонстрировал скорость до 1,9 Гбит/с, а в Харькове 5G протестировали почти 200 тысяч пользователей. Об этом можно прочитать в нашем материале о тестировании 5G от Vodafone.