Київстар збільшив зону доступності 5G в Україні: які швидкості можливі та як протестувати

Київстар продовжує розширювати тестування 5G в Україні. Оператор збільшив зону доступності зв’язку п’ятого покоління у Харкові, де пілотна мережа працює з лютого 2026 року.

Йдеться не про повноцінний комерційний запуск 5G по всій країні, а про тестові зони, у яких оператор перевіряє роботу нової технології в реальних умовах. Такі майданчики вже працюють у Львові, Харкові та Бородянці.

Що змінилося у Харкові

Харків став третім населеним пунктом в Україні, де Київстар запустив тестову 5G-зону після Львова та Бородянки. Спочатку базові станції п’ятого покоління працювали на Майдані Свободи.

Тепер зона тестування у місті стала більшою. Це важливо не лише для абонентів, а й для самого оператора: Харків дає змогу перевірити роботу 5G у складних умовах великого міста, яке регулярно стикається з підвищеним навантаженням на інфраструктуру та безпековими викликами.

Перед запуском у Харкові Київстар проводив технічну підготовку мережі, зокрема перевіряв сумісність обладнання з військовими технологіями. Це окремий важливий етап, адже тестування 5G в Україні відбувається в умовах воєнного стану.

Які швидкості можливі

У тестовій 5G-мережі Київстар швидкість залежить від завантаженості мережі, моделі смартфона, місця перебування абонента та умов прийому сигналу.

Для Харкова очікувана середня швидкість становить приблизно 600–700 Мбіт/с. У пікових умовах вона може сягати 1,5–1,7 Гбіт/с.

У ширшій статистиці тестування Київстар також повідомляв, що після відкриття доступу для користувачів середня швидкість у пілотній 5G-мережі становить 600–800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с. Під час закритих тестів в умовах мінімального навантаження швидкість перевищувала 2,4 Гбіт/с.

Для порівняння, цього достатньо не лише для звичайного перегляду відео чи соцмереж, а й для швидкого завантаження великих файлів, стабільного відео у 4K, хмарних сервісів та онлайн-ігор.

Що потрібно, щоб протестувати 5G

Окремо підключати послугу не потрібно. Щоб скористатися 5G від Київстар у тестовій зоні, абоненту необхідно мати:

смартфон із підтримкою 5G;

актуальні оновлення програмного забезпечення на телефоні;

SIM-картку формату USIM, тобто таку саму, як для 4G;

перебування в зоні покриття тестової 5G-мережі;

увімкнений режим 5G у налаштуваннях мобільної мережі.

Тарифікація відбувається за умовами чинного тарифного плану абонента. Тобто окремий тариф для тестування 5G не потрібен.

Коли 5G запрацює повноцінно

Поки що Київстар збирає технічні дані та аналізує поведінку користувачів у пілотних зонах. За даними компанії, 5G уже протестували сотні тисяч абонентів, а трафік у мережі п’ятого покоління продовжує зростати.

Водночас повноцінне впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни. До цього оператори використовують тестові зони, щоб підготувати мережу, перевірити обладнання й зрозуміти, як технологія працює в реальному міському середовищі.

Для користувачів це означає, що 5G в Україні вже не є лише перспективою на майбутнє. Технологія поступово проходить практичне тестування, а її доступність у містах буде розширюватися поетапно.

Київстар — не єдиний оператор, який тестує 5G в Україні. Схожий пілотний проєкт уже реалізує Vodafone: у тестових зонах оператор показував швидкість до 1,9 Гбіт/с, а в Харкові 5G протестували майже 200 тисяч користувачів. Про це можна прочитати в нашому матеріалі про тестування 5G від Vodafone.