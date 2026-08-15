2000 кілометрів без зупинки на заправку: Volkswagen показав гібридний седан ID. Era 5S

Поки в Європі Volkswagen позиціонує лінійку ID як суто електричну, у Китаї бренд пішов зовсім іншим шляхом. Спільне підприємство SAIC Volkswagen відкрило 11 серпня передпродаж гібридного седана ID. Era 5S, головна фішка якого — запас ходу, що перевищує 2000 км завдяки поєднанню електротяги й бензинового бака. Офіційна презентація моделі запланована на автошоу в Ченду 21 серпня, а ціна на старті стартує від 115 900 юанів — приблизно 17 тисяч доларів за курсом.

Технічно це класичний плагін-гібрид: 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 80 кВт працює в парі з електромотором на пікові 130 кВт, а літій-залізо-фосфатну батарею постачає компанія Rept Battero. Суто на електриці авто проїжджає до 160 км за китайським циклом CLTC, а коли акумулятор виснажується, витрата пального падає до 2,82 л/100 км — звідси й фінальна цифра запасу ходу за два бака з лишком.

Параметр Значення Двигун / електромотор 1,5 л, 80 кВт / 130 кВт Батарея LFP, Rept Battero Запас ходу на електриці (CLTC) до 160 км Загальний запас ходу понад 2000 км Витрата (виснажена батарея) 2,82 л/100 км Довжина / ширина / висота 4836 / 1880 / 1505 мм Ціна на старті від ~$17 070

Окрема родзинка — система автономного водіння Xingyun Zhixing на алгоритмах Horizon Robotics: автоматичне й дистанційне паркування, керування на автомагістралях без втручання водія та екстрене гальмування, що працює аж до 140 км/год. За словами виробника, це перший седан такого класу у світовій лінійці Volkswagen, що отримав міську систему допомоги водієві NOA.

Головний нюанс — ID. Era 5S створений виключно для Китаю й ознак виходу на інші ринки поки немає. Це вписується в загальну стратегію Volkswagen останніх років: глобальні стандарти якості концерн поєднує з локальними технологічними рішеннями, розробленими спеціально під запити й конкуренцію китайського авторинку.

Нагадаємо, у Європі стратегія Volkswagen протилежна — робити електромобілі доступнішими: раніше ми писали, як концерн відкрив замовлення на базовий ID. Polo вартістю від €24 995 із запасом ходу до 334 км.