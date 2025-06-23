Tesla запустила роботаксі: але з вами постійно їздитиме “жива” людина

У своєму офіційному акаунті в соцмережі X компанія Tesla оголосила про запуск сервісу роботаксі. Скористатися такою послугою вже можуть жителі Остіна (штат Техас) — але у проекту поки що є суттєві обмеження.

Послуга безпілотного таксі працюватиме тільки в деяких районах Остіна в певний період часу — з 06:00 до 00:00 щодня. Таксопарк поки що налічує всього близько 20 автомобілів, причому це не розрекламовані Cybercab, а старі добрі Model Y з деякими заводськими модифікаціями. Для виклику роботаксі Tesla випустила спеціальний мобільний додаток.

В якості запобіжного заходу в салоні буде знаходитися співробітник компанії. При необхідності він зможе зупинити автомобіль вручну. Відзначається, що Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) все ще вивчає відповіді Tesla на питання анкети, пов’язані з безпекою роботаксі.

Тим часом штат Техас нещодавно прийняв власний закон, що зобов’язує всіх операторів безпілотних таксі отримувати дозвіл на використання автономних транспортних засобів. Закон набирає чинності 1 вересня і допускає використання безпілотних автомобілів як мінімум з четвертим рівнем автономності, в той час як «автопілот» Tesla зараз класифікується як система другого рівня 2. Щоб обійти обмеження, роботаксі Tesla буде підтримуватися командою операторів, які можуть дистанційно керувати електрокаром.

На сьогодні четвертий рівень автономності в США зміг підтвердити тільки Google Waymo, який вже курсує вулицями Фінікса (Арізона), Лос-Анджелеса (Каліфорнія), Сан-Франциско (Каліфорнія) і Остіна (Техас). До кінця 2025 року сервіс Waymo з’явиться ще в 10 містах США.