Федеральна комісія зв’язку США (FCC) дозволила SpaceX розгорнути до одного мільйона супутників у межах проєкту Starmind. На відміну від Starlink, ці апарати призначені не для інтернету, а для обчислень. По суті, йдеться про дата-центри на орбіті, які оброблятимуть дані в космосі та надсилатимуть на Землю вже готовий результат.

Це перший випадок, коли регулятор схвалив ціле угруповання, повністю присвячене космічним обчислювальним центрам. Супутники обмінюватимуться даними через оптичні лазерні канали, а радіозв’язок слугуватиме резервом. Для резервних каналів телеметрії та керування FCC виділила діапазони 18,8–19,3 ГГц на прийом і 28,6–29,1 ГГц на передачу.

Терміни та виклики

Графік у SpaceX довгий. Перший робочий супутник має опинитися на орбіті до листопада 2033 року, 100 тисяч апаратів — до листопада 2035-го, половина угруповання — до 2038-го, а повністю мережу треба розгорнути до листопада 2040 року. Окремо компанії ще доведеться виконати вимоги регулятора щодо утилізації відпрацьованих апаратів.

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Ідея космічних дата-центрів у тому, щоб використовувати сонячну енергію напряму та розвантажити земні енергомережі, адже сучасні центри обробки даних для ШІ споживають колосальні обсяги електрики й води для охолодження. Проте інженерних проблем вистачає. У вакуумі немає повітря, тож відводити тепло від серверів набагато складніше, а виготовити, запустити й обслуговувати таку кількість апаратів буде надзвичайно дорого. Здешевити розгортання має надважка ракета Starship.

Для порівняння, нинішня мережа Starlink, яка забезпечує зв’язок зокрема й для українців, налічує на порядки менше супутників, ніж передбачає новий дозвіл.

Нагадаємо, раніше ми писали, що SpaceX замовила обладнання для сонячних панелей на 100 ГВт, а також про те, що Ілон Маск хоче замінити підводні інтернет-кабелі мережею зі 100 тисяч супутників.