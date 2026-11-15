Ілон Маск хоче замінити підводні інтернет-кабелі мережею зі 100 тисяч супутників

Ілон Маск розповів про амбітні плани SpaceX щодо розвитку супутникового інтернету Starlink. За його словами, компанія прагне створити на навколоземній орбіті глобальну магістральну мережу, яка зможе конкурувати з підводними оптоволоконними кабелями. Для реалізації такого проєкту знадобиться понад 100 тисяч супутників четвертого покоління Starlink V4.

Головною особливістю нової системи стане використання лазерного зв’язку між супутниками. Маск стверджує, що кожен апарат потенційно матиме близько 100 лазерних каналів із пропускною здатністю понад 10 Тбіт/с кожен. Це дозволить передавати інформацію між континентами без необхідності прокладати кабелі океанським дном.

Чому супутниковий інтернет може бути швидшим

За словами Маска, передача даних через космос має дві важливі переваги. Насамперед світло у вакуумі поширюється приблизно на 40% швидше, ніж в оптоволоконному кабелі. Крім того, супутники можуть передавати сигнал за прямішими маршрутами, тоді як підводні магістралі змушені обходити континенти та інші географічні перешкоди.

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Нове покоління Starlink V4 має бути приблизно вдесятеро продуктивнішим за V3, яке, своєю чергою, також значно перевершуватиме попередні супутники. Наразі SpaceX готується до серійного виробництва апаратів V3 масою близько двох тонн. Для їхнього запуску компанія розраховує використовувати важку ракету Starship.

За попередніми розрахунками, теоретична сумарна пропускна здатність лазерних каналів мережі зі 100 тисяч супутників V4 може досягти 100 тисяч Пбіт/с. Для порівняння, пропускну здатність усіх підводних інтернет-кабелів світу оцінюють приблизно у 6,4 Пбіт/с. Однак ці показники не можна порівнювати безпосередньо, оскільки йдеться про різні принципи підрахунку, а заявлена потужність супутникової мережі залишається теоретичною.

Підводні кабелі стають вразливим місцем

Інтерес до орбітальних інтернет-магістралей зростає на тлі загроз підводній телекомунікаційній інфраструктурі. Зокрема, останнім часом з’являлися повідомлення про підозрілу активність суден поблизу важливих кабельних маршрутів в Оманській затоці. Пошкодження таких магістралей може спричинити серйозні перебої міжнародного зв’язку.

Супутникова мережа теоретично могла б забезпечити резервні маршрути передачі даних у разі пошкодження кабелів. Водночас реалізація планів Маска потребуватиме величезної кількості запусків, розвитку лазерних технологій та значних фінансових вкладень. Конкретних термінів створення повноцінної орбітальної альтернативи підводним інтернет-магістралям SpaceX поки не називає.