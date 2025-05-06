Meizu випустить серію смартфонів Note 16 вже наступного тижня

Meizu повідомила, що офіційна презентація смартфонів лінійки Meizu Note 16 відбудеться 13 травня. Це бюджетні моделі, які працюватимуть під управлінням операційної системи FlyMe AIOS 2 на базі Android 15.

У лінійку увійдуть Meizu Note 16 і Meizu Note 16 Pro. Обидва отримають корпуси з плоскими гранями. У базовій версії модуль тильної камери виконаний у формі восьмикутника, у Pro’шки він круглий. І там, і там є LED-підсвічування.

За чутками, апаратною основою Meizu Note 16 стане чіп Unisoc T765. Працювати він буде в парі з 12 ГБ оперативної пам’яті формату LPDDR4X. Ємність акумулятора дорівнює 6600 мА*год. Буде швидка 40-ватна зарядка. Екран 6,78-дюймовий типу IPS з роздільною здатністю FHD+. Тильна камера на 50+2 Мп, фронтальна на 8 Мп. На корпусі є бічна програмована кнопка. Обіцяють функції на основі ШІ.