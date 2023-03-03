Поляки показали, як ремонтують німецькі Leopard 2 для України

Солдати 1-ї Варшавської бронетанкової бригади продемонстрували свою майстерність у ремонті танків Leopard 2, замінивши коробку передач та двигун лише за півгодини. Польща зобов’язалася надати Україні 14 таких танків, причому чотири вже доставлені до Києва.

У повідомленні на Facebook солдати бригади з гордістю похвалилися своєю здатністю замінити коробку передач танка протягом 30 хвилин. На відео видно, як солдат під’їжджає на гусеничній військовій машині, відкручує привід танка і за допомогою сталевих тросів піднімає двигун і коробку передач. Через деякий час великий дизельний двигун танка було благополучно перенесено на тимчасову платформу.

Рівно через рік після вторгнення Росії в Україну перших чотирьох із обіцяних 14 танків Leopard 2 було доставлено до Києва. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що польська армія також надасть українцям інші бойові машини, такі як танки PT-91, причому, можливо, буде поставлено до 60 машин. Однак екіпажі повинні спочатку пройти теоретичну та практичну підготовку.

Танк Leopard 2 був розроблений німецькими конструкторами в середині 1960-х років, а його виробництво почалося через 14 років. Максимальна швидкість танка становить 70 кілометрів на годину дорогами і на 20 кілометрів на годину менше пересіченою місцевістю. Його паливний бак вміщує 1200 літрів палива, витрата становить 430 літрів на 100 кілометрів, а запас ходу – 280 кілометрів. Танк оснащений двома кулеметами, двома димовими гранатометами та гладкоствольною гарматою калібру 120 мм.