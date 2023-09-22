Xiaomi 14 Ultra: гігантський фото-сенсор та вигнутий 2К-дисплей

Xiaomi входить до лідерів ринку смартфонів, що щорічно доводить своєю топовою моделлю Ultra. Наступне покоління Xiaomi 14 Ultra має дебютувати до кінця 2023 року, але інформація про те, яким буде флагман, поки що дуже фрагментарна. Вчора надійний інсайдер Digital Chat Station розкрив основні характеристики нової моделі.

Основна фішка – вигнутий дисплей та топові камери

За його словами, Xiaomi 14 Ultra продовжить тенденцію, закладену попередником, і запропонує покупцям гігантський 1-дюймовий фоточіп Sony LYT900 , тобто оптимізовану версію сенсора IMX9898 із попередніх моделей. Його доповнять три камери по 50 МП, дві з яких будуть телеоб’єктивами з 3-х та 5-кратним зумом, а також ультраширококутний об’єктив з автофокусом. Усі камери, швидше за все, будуть встановлені в круглий модуль, як у попереднього покоління, а оптику допоможе розробити німецьке копання Leica.

Усередині телефону має стояти чіпсет від Qualcomm, а саме потужний Snapdragon 8 Gen 3 . На лицьовій стороні домінуватиме вигнутий OLED дисплей з роздільною здатністю 2К, який отримає виріз під одинарну селфі-камеру та вигнуті краї. Однак, на думку Digital Chat Station, хвилюватися не варто – викривлення має бути мінімальним.

Що стосується дати виходу, очікується, що Xiaomi представить свій найкращий флагман вже у листопаді 2023 року . Наскільки він відрізнятиметься від попередника – питання, проте на кардинальні зміни компанія, швидше за все, не вирішиться. Великий знак питання висить і над його ціною за межами Китаю – Xiaomi 13 Ultra зараз продається в Європі за 1399 євро.