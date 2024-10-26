Intel Core Ultra 200K нарешті надійшли у продаж

Йдеться про чіпи Inte Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 7 265K і Intel Core Ultra 5 245K, а також сумісні з ними плати Z890.



24-ядерний Intel Core Ultra 9 285K із частотою роботи до 5,7 ГГц пропонується за $589. 20-ядерний Intel Core Ultra 7 265K – це простіший процесор. Він працює з частотою до 5,5 ГГц і коштує $394. Нарешті, за 14-ядерний Intel Core Ultra 5 245K із частотою роботи до 5,2 ГГц просять $309.

Intel Core Ultra 9 285K, Intel Core Ultra 7 265K і Intel Core Ultra 5 245K прийшли на зміну Intel Core i9-14900K, Intel Core i7-14700K і Intel Core i5-14600K. Конкурентами новим ЦП від AMD є AMD Ryzen 5 9600X, AMD Ryzen 7 9700X і AMD Ryzen 9 9950X.

Що стосується материнських плат із сокетом LGA 1851 і чіпсетом Z890, то їхня вартість стартує з позначки в $189, а в топовому виконанні перевищує $1000.