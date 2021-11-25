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Перераховані симптоми зорового синдрому через смартфони

25.11.2021
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Регулярне використання гаджетів загрожує появою у користувачів зорового синдрому. Його симптоми в коментарі перерахувала лікар-терапевт, консультант цифрового медичного сервісу “Лікар поруч” Юлія Фокіна.


«Це сухість очей, сльозотеча, нечіткість зору, гіперчутливість до світла, головний біль. Цей симптомокомплекс називають комп’ютерним зоровим синдромом», – зазначила вона. За словами лікаря, наразі доведено, що використання смартфонів не погіршує зір загалом, проте призводить до втоми очей.

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Фахівець уточнила, що це відбувається з низки причин: яскраве миготіння екрану, рідке моргання (у 2-3 рази рідше, ніж зазвичай), а також тривале фокусування на одному предметі або дрібному тексті. Фокіна констатувала, що у багатьох також неправильно налаштовано освітлення на робочому місці.

Медик порекомендувала шість правил для профілактики проблем з очима:

  1. кожні 20 хвилин давати відпочити очам на 20 секунд,
  2. створювати відстань до екрана комп’ютера не менше 60 сантиметрів,
  3. підбирати окуляри з урахуванням роботи за комп’ютером,
  4. використовувати зволожувач повітря для профілактики сухості очей,
  5. частіше моргати,
  6. знизити яскравість екрану.

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25.11.2021
1 хвилина на прочитання

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