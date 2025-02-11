10 років відчаю: британець хоче викупити сміттєзвалище для пошуку біткоїнів

Чоловік на ім’я Джеймс Гауеллс понад 10 років тому помилково викинув жорсткий диск із 7500 біткоїнами, які сьогодні оцінюються приблизно в 750 млн доларів. На його думку, накопичувач перебуває на муніципальному звалищі в Південному Уельсі. Ось тільки спроби розгорнути пошуки поки що не увінчалися успіхом, оскільки влада не йде назустріч.

Джеймс намагався через суд змусити міську раду Ньюпорта дозволити йому обшукати звалище, але програв справу. При цьому влада оголосила про плани щодо закриття ділянки, що майже напевно покладе край будь-яким надіям знайти загублені біткоїни, пише The Guardian. На місці звалища хочуть побудувати сонячну електростанцію.

Для 39-річного Гауеллса новина про закриття полігону стала сюрпризом.

«Рада стверджувала в суді, що закриття звалища, щоб я міг вести пошуки, матиме згубний вплив на жителів Ньюпорта, і водночас вони вже планували закрити звалище в будь-якому разі. Я припускав, що найближчими роками полігон буде закрито, оскільки він заповнений на 80/90 %, але не очікував, що його закриють так скоро», – Джеймс Гауеллс.

Чоловік не зневірився і тепер готовий викупити полігон цілком, щоб продовжити пошуки накопичувача, який зробить його дуже заможною людиною.

«Якщо міська рада Ньюпорта захоче, я зацікавлений у придбанні звалища, і я обговорював цей варіант з інвестиційними партнерами, і він цілком можливий», – Джеймс Гауеллс.

Джеймс каже, що втрата накопичувача сталася влітку 2013 року. Він під час прибирання поклав жорсткий диск із біткойн-гаманцем у чорний мішок, який його дівчина викинула, прийнявши пакет за сміття. Гауеллс швидко усвідомив те, що трапилося, і відтоді намагається повернути загублений накопичувач.

Джеймс навіть обіцяв поділитися грошима з владою, але вона не йде на поступки. Міська рада наполягає, що речі, які потрапили на звалище, є власністю міста.