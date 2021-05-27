На касах «Ощадбанку» не видають готівку і утримують величезну комісію

Користувач українського національного банку «Ощадбанк» поскаржився на фінустанову, заявивши, що йому не видають гроші з депозиту. Клієнт звертався в касу, проте йому передали лише частину коштів, а на банкоматі втримали величезну комісію.





Що відбувається з «Ощадбанком»

Свою скаргу користувач оформив у вигляді відгуку, залишивши його на сторінці сайту Мінфін. За його словами, все почалося після закінчення терміну дії депозиту розміром в 42 тисячі гривень. Він вирішив зняти гроші в готівковій формі, для чого звернувся в касу банку. Там йому видали всього лише 10 тисяч, заявивши, що це весь наявний запас у відділенні на даний момент. Забравши гроші, користувач вирішив дозняти залишок в банкоматі, однак йому відмовили в доступі до грошей. Зателефонувавши на «гарячу лінію» банку, користувач почув, що на його рахунку встановлений ліміт зняття в 15 тисяч гривень на місяць.

Однак найбільше в цій ситуації його вразив розмір комісії, яка відображалася на екрані при спробах зняти різні суми. Цифри вражають:

за 6000 комісія склала 45 гривень;

за зняття 15 000 доведеться заплатити комісійних 90 гривень.

Користувачі в коментарях встали на сторону банку. Вони написали, що якщо попередньо замовити гроші на зняття та прибрати ліміт, то вони завжди знайдуться. А при знятті коштів в касі комісія і зовсім не стягується.