Ми користуємось електричним котлом неправильно і ось чому

Усім нам хочеться затишку та комфорту, а електричний котел опалення – одна з речей, яка допомагає перебувати в теплі навіть у найсильніші морози. Але котел – не чайник, його мало просто включити. Обов’язково потрібно звертати увагу на сигнали, які він подає, щоб одного разу не залишитися з холодом один на один. Як же користуватися цим приладом, і яких помилок можна припустити при цьому? Давайте розбиратися.

Як користуватися електричним котлом опалення

Котел може бути двох типів: з механічним керуванням або електронним блоком.

Електрокотел з механічним термостатом інтуїтивно зрозумілий та простий у використанні.

Тут керування виведено на передню панель у вигляді кнопок та регулятора температури теплоносія у вигляді ручки. Клавішами ви регулюєте потужність котла. Найчастіше використовується блок ТЕНів із трьох нагрівальних елементів. Регулятором визначається ступінь нагрівання теплоносія в системі. І ось тут вже можна помилитися. При використанні водяної теплої підлоги температура не повинна перевищувати 35-40 ⁰C. У разі встановлення радіаторів опалення – не більше 70-75 ⁰C. Якщо котел був підібраний правильно, але тепла не вистачає, можливо, в мережі низька напруга або вийшов з ладу один з ТЕНів. Низьку напругу допоможе виправити стабілізатор, а ось при поломці ТЕНу – лише його заміна.

Електрокотел з електронним блоком управління складніший у налаштуваннях, але простіший у використанні.

Можна виставити температуру теплоносія, повітря в приміщенні або гарячої води, якщо у вас стоїть бойлер непрямого нагрівання. Також опалювальний прилад з електронним блоком керування оснащується регулюванням потужності залежно від налаштувань користувача. Є котли із вбудованим Wi-Fi-модулем чи можливістю його підключення. Навіть у відпустці або відрядженні, завантаживши програму на телефон, планшет, комп’ютер з’являється варіант віддаленого керівництва мікрокліматом приміщення. До речі, через програму налаштування котла значно спрощується порівняно з ручним налагодженням на панелі приладу. На блоці управління знаходяться дані про поточну температуру, стан мережі, роботу котла та насосів у режимі реального часу. Система передбачає самодіагностику та виводить на екран повідомлення про нештатні ситуації та проблеми у вигляді коду помилки або текстового запису. Якщо електрокотел має модуль Wi-Fi, то ви побачите всі проблеми прямо на екрані свого гаджета у додатку.

Техніка безпеки та можливі помилки при використанні електричного котла опалення

Найголовніше – не використовувати зламаний чи дефектний прилад. Якщо котел вийшов з ладу, а вам його пропонують полагодити підручними засобами – не погоджуйтесь. Краще зверніться до сервісного центру. Однозначно, не варто замість плавкого запобіжника, що згорів, ставити «жучок». Краще купіть кілька оригінальних запасних деталей, вартість — копійки, а користі багато.

Не залишайте електрокотел відкритим без знімної панелі, оскільки при випадковому торканні неізольованих контактів та клем можна отримати удар струмом. Іноді є небезпека обпектися об стінку теплообмінника, оскільки вони не завжди мають пристойну теплоізоляцію.

Не варто протирати пристрій мокрою ганчіркою, коли він підключений до електромережі. Його корпус не є герметичним, і ваше прибирання може призвести до замикання контактів та виходу котла з ладу.

Якщо ваша система опалення складається з твердопаливного та електричного котлів опалення, то не кріпіть електрокотел у безпосередній близькості або прямо над твердопаливним приладом. По-перше, можлива некоректна робота датчиків. По-друге, жар може зашкодити електричному котлу.

Після завершення опалювального сезону, а також перед його початком слід проводити діагностику. Можливо, доведеться підтягнути клемні затискачі, поміняти ТЕН, що вийшов з ладу, або згорілу плату, реле, термостат, датчик. В цьому випадку роботу проводять при повному знеструмленні приладу. Коли непридатний силовий провід, наприклад, висохла або пошкоджена ізоляція, варто зробити його повну заміну.

І найголовніше, якщо ви не впевнені в результаті, то не варто робити всю роботу самому або довіряти сусідові. Краще звернутися до авторизованого сервісного центру та викликати майстра додому, ніж платити за новий прилад та його встановлення.