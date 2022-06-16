В Apple презентували зарядку для одночасного живлення двох пристроїв

В інтернет-магазині Apple з’явився новий зарядний адаптер для двох пристроїв. Про це повідомляє видання Appleinsider.





Журналісти медіа звернули увагу на те, що після оновлення інтернет-магазину компанії 6 червня в ньому з’явився новий адаптер. Пристрій підключається до електричної мережі та має два роз’єми USB-C. Аксесуар дозволяє заряджати два девайси одночасно. Вартість девайсу складає 59 доларів.

За словами авторів видання, цей аксесуар буде зручний у поїздках, тому що дозволить користувачеві брати з собою мінімум зарядних пристроїв. «Це зручно не тільки під час подорожей, а також тим, у кого вдома просто не вистачає розеток», – зазначили фахівці.

Зарядний апарат має потужність 35 Вт. Пристрій буде доступний для придбання в США, Канаді, Китаї, Японії, Мексиці, Філіппінах, Тайвані та Таїланді. Сторінку з адаптером виявили на сайті Apple ще у квітні — зважаючи на все, її опублікували випадково.

6 червня Apple провела презентацію WWDC, на якій анонсувала нові версії iOS, iPadOS, watchOS та macOS. Реліз операційних систем відбудеться до кінця року.