Daily Mail: смартфони постійно «підслуховують» своїх власників

Сучасні смартфони мають усі технічні засоби для постійного прослуховування своїх власників. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на фахівців з кібербезпеки компанії NordVPN.

Як зазначає DM, багато користувачів вірять, що їхні телефони «підслуховують» розмови — про це свідчить контекстна реклама з товаром, який раніше людина обговорювала вголос зі своєю родиною чи друзями. За даними інженерів NordVPN, це не параноя, а цілком реальна ситуація, враховуючи постійно включені мікрофони на мобільних пристроях.

Повідомляється, що цю форму цифрового стеження забезпечує так зване ультразвукове спілкування між різними гаджетами у будинку. Телевізори, ноутбуки, смартфони та інші пристрої надсилають один одному ультразвукові хвилі, передаючи інформацію про користувача.

Багато програм запитують доступ до мікрофона навіть незважаючи на те, що він не потрібний їм для коректної роботи. На думку фахівця з кібербезпеки Адріануса Варменховена, доступ до мікрофону є «золотою житловою» для рекламодавців, оскільки дозволяє збирати велику кількість інформації про власника пристрою без його відома. Смартфон, «підслухавши» дані, передає їх ультразвуком іншим гаджетам у будинку, через що після телефонної розмови на домашньому комп’ютері користувача з’являються лише ті рекламні оголошення, які можуть його зацікавити.

Як заявив Варменховен, передачу «ультразвукових повідомлень» не можна припинити, навіть якщо відключити розумний пристрій інтернет. Єдиним способом захисту є повна заборона використання мікрофона сторонніми додатками.