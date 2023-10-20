DOOGEE V30 Pro – вдосконалений флагман з покращеною камерою та пам’яттю

DOOGEE, новаторський виробник смартфонів, відомий своїми надійними та розумними пристроями, збирається взяти галузь штурмом зі своїм новим анонсом у листопаді, doogee v30 pro, який стане першим у світі захищеним телефоном з 200-мегапіксельною основною камерою та накопичувачем на 512 ГБ. Цей революційний смартфон обіцяє перевернути уявлення про те, як ви фіксуєте спогади та зберігаєте свій цифровий світ. Завдяки інноваційним функціям та надійній міцності, як всебічно оновлений шедевр нового покоління серії V30, doogee v30 pro готовий змінити правила гри на ринку захищених смартфонів.

Основна камера Samsung® 200 Мп: Розкрийте свого внутрішнього фотографа

Doogee v30 pro може похвалитися революційною 200-мегапіксельною основною камерою Samsung, яка встановлює нові стандарти для фотозйомки на смартфонах. Незалежно від того, чи знімаєте ви захоплюючі краєвиди, яскраві міські пейзажі або найдрібніші деталі, ця камера забезпечує неперевершену чіткість і різкість. Завдяки цій передовій технології ви можете розраховувати на те, що ваші фотографії не поступатимуться за якістю професійним дзеркальним фотоапаратам. Ця камера – не просто стрибок уперед, це квантовий стрибок у захищеній фотозйомці на смартфоні. Попрощайтеся з зернистими фотографіями і привітайте чіткі, яскраві зображення, які залишать вас у захваті.

Накопичувач на 512 ГБ: Ваш цифровий світ в одному місці

Завдяки колосальній внутрішній пам’яті 512 ГБ, doogee v30 pro гарантує, що вам більше ніколи не доведеться турбуватися про те, що місця не вистачить. Зберігайте всю свою музичну бібліотеку, завантажуйте незліченну кількість додатків і зберігайте нескінченні спогади без зайвого клопоту з постійним керуванням пам’яттю. Його величезний обсяг пам’яті змінює уявлення про те, чого можна очікувати від смартфона, дозволяючи вам носити свій цифровий світ із собою без зайвих клопотів.

Doogee v30 pro: Більше, ніж просто міцний смартфон

Окрім 200-мегапіксельної основної камери та 512-гігабайтної пам’яті, doogee v30 pro також оснащений іншими дивовижними функціями. Його флагманський процесор 5G Dimensity 7050 Octa Core 5G забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу в багатозадачному режимі для оптимізації користувацького досвіду. Доповнює ці характеристики 6,58-дюймовий екран FHD+ IPS з частотою оновлення 120 Гц, який забезпечує користувачам візуально захоплюючу зустріч з яскравими та насиченими кольорами, що посилює загальне занурення. Крім того, завдяки потужному мега-акумулятору на 10800 мАг можна насолоджуватися безперервними розвагами протягом усієї подорожі. Він також оснащений Wi-Fi 6, Android 13, розпізнаванням відбитків пальців збоку, підтримкою двох SIM-карт 5G, точною навігаційною системою (GPS, Beidou, Galileo, Glonass & AGPS), двочастотним позиціонуванням тощо.

Doogee v30 pro – це не просто міцний смартфон, це технологічний шедевр. Всі його функції виділяють його на переповненому ринку. Незалежно від того, чи є ви ентузіастом фотографії, шукачем пригод, або тим, хто просто вимагає найкращого від свого смартфона, Doogee v30 pro може задовольнити всі ваші потреби. Doogee v30 pro буде випущений у листопаді 2023 року. Просто слідкуйте за ним і спробуйте самі!

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