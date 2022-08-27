Марк Цукерберг спростував своє неземне походження

У соціальних мережах багато мемів про неземне походження Марка Цукерберга. Засновник компанії Meta розповів в подкасті, що в курсі, щодо жартів. Це було в ефірі блогера Джо Рогана. До речі випуск вийшов дотепним та цікавим. Під час запису програми чоловік на доказ того, що він не робот випив склянку води. Такий вчинок зібрав багато позитивних коментарів та вподобайок у мережі.





Вміння пожартувати над собою лише збільшило кількість прихильників Марка Цукерберга

Подкасти — сьогодні дуже популярний жанр. Вони подобаються людям, тому що їх можна слухати, як радіо. Якщо на перегляд відеоконтенту потрібно відволікатись, і за кермом авто його не подивишся, то подкаст можна слухати майже всюди.

Аудиторії сподобався гість і його простота. Один з найбагатших людей у світі вкотре показав, що у реальності не має зіркової хвороби та є приємним співрозмовником. Так під час запису ефіру ведучий Джо Роган жартома зауважив, що Марк Цукерберг не п’є воду, наче робот. Та попросив його випити води при ньому, щоб Джо переконався, що Марк жива людина.

Генеральний директор Meta посміхнувся у відповідь, виконав прохання та пояснив, чому так дивно виглядає на деяких відео. За словами Цукерберга йому дуже важко почуватися комфортно та розслаблено на офіційних заходах. Тому деякі його дії виглядають дивно. Насправді це через хвилювання. Чоловік має реальних батьків та земне походження.

Чоловіки пригадали відео, де Цукерберг свідчив у сенаті. Це відео завірусилося в інтернеті та стало причиною як жартів, так і нових домислів від конспірологів. Марк розповів, що того дня просидів на засіданні майже 7 годин. За весь цей час не можна відлучатись на перепочинок, недоречно жартувати, тому рано чи пізно кожний може зробити вираз обличчя, який потім стане мемом.