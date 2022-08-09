Принтери Epson почали виходити з ладу по всьому світу

Користувачі принтерів Epson нарікають на припинення роботи обладнання після певного періоду використання. Про це повідомляє видання Gizmodo.





Журналісти медіа виявили, що користувачі принтерів Epson почали скаржитися на проблеми з обладнанням. Деякі власники офісної техніки отримали повідомлення від пристрою про те, що термін його служби добіг кінця. За словами користувача Twitter Марка Хейвена, спочатку його принтер видав відповідне повідомлення, а через якийсь час перестав працювати.

Фахівці з’ясували, що подібні помилки виникають у випадку, коли термін служби системи збирання чорнила добігає кінця. Йдеться про пористі прокладки всередині девайсу, які збирають чорнило, що стікає з робочої поверхні. Цей компонент може зноситися з часом. За словами журналістів, помилка може виникнути навіть у випадку, якщо прокладки не пошкодилися, тоді проблема може полягати у функції «запланованого старіння».

Автори пояснили, що термін «заплановане старіння» часто використовується щодо побутової електроніки, коли продукт було спеціально розроблено та виготовлено з обмеженим терміном служби. Журналісти наголосили, що більшість виробників електроніки заперечують використання цього підходу.

У матеріалі говориться, що Epson має утиліту Ink Pad, яка дозволяє скинути цю помилку, проте скористатися нею щодо конкретного принтера можна тільки один раз. Журналісти звернулися до виробника офісної техніки за коментарем, але не отримали оперативної відповіді.