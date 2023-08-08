Новий смартфон Apple отримає рекордну пам’ять

MacRumors з посиланням на корейські та китайські джерела пише про новий рекорд Apple. «Яблучна» компанія вперше випустить смартфон із 2 ТБ вбудованої пам’яті.

Збільшена пам’ять відіб’ється на вартості пристроїв. Раніше оглядач Bloomberg Марк Гурман писав про очікуване підвищення цін на «прошки» 2023 року випуску.

iPhone 15 Pro може коштувати від $1099, а iPhone 15 Pro Max – від $1199. Для порівняння: стартова ціна iPhone 14 Pro склала $999, а iPhone 14 Pro Max – $1099.

Apple вперше додала варіант зберігання 1 ТБ для “iPhone 13” Pro і “iPhone 13” Pro Max в 2021 році. Зміна була пов’язана насамперед із новими функціями камери, такими як відео ProRes. Для цієї опції потрібно значно більше пам’яті, ніж під час зйомки звичайних відео.

Наприклад, для запису відео ProRes у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду потрібна модель iPhone 14 Pro з об’ємом пам’яті 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Запис відео ProRes обмежений роздільною здатністю 1080p при 30 кадрах на секунду на моделях iPhone 14 Pro з об’ємом пам’яті 128 ГБ.

Якщо Apple збільшить базову пам’ять iPhone 15 Pro принаймні до 256 ГБ, всі моделі зможуть записувати ProRes в 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Коли анонс

Дата презентації поки що не підтверджена офіційно. За чутками, Apple представить нову лінійку смартфонів 13 вересня. Чи так це, дізнаємося ближче до дня передбачуваного анонсу.