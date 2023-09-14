Маск дав Пентагону частковий контроль над Starlink

Глава SpaceX та Tesla Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною систем супутникового зв’язку Starlink, які застосовує Україна. Про це в інтерв’ю газеті The Washington Post повідомив автор біографії бізнесмена Волтер Айзексон.

«Я гадаю, це було вірним кроком. Він вирішив продати та передати повний контроль над певним обсягом обладнання та сервісів Starlink безпосередньо американським військовим», — пояснив біограф мільярдера.

За словами Айзексона, тепер бізнесмен не контролює геозонування та умови застосування систем. В інтерв’ю зовнішньополітичному оглядачу WP Девіду Ігнейшесу письменник уточнив, що Маск у такий спосіб вирішив усунутись від конфлікту в Україні.

«А навіщо це мені? Я створив Starlink, щоб люди могли розслаблятися, дивитися серіали на Netflix та грати у відеоігри. Я не хотів створювати щось таке, що може спричинити ядерну війну», — процитував Маска автор книги.

Він додав, що в результаті Маск створив Starshield – військову версію супутника Starlink.

«Навіть він вирішив, що не повинен мати такої багато влади. Тепер військові США купують ці супутники Starlink. І я думаю, це частково врегулює цю ситуацію», – сказав Айзексон.

Біограф мільярдера повідомляв , що в 2022 році Маск відмовився на запит Києва активувати на території Криму Starlink для запобігання «міні Перл-Харбора».