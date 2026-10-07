Смарт-годинник, який не треба заряджати три місяці: Garmin показала Enduro 4 для ультрамарафонців і мандрівників

Garmin представила Enduro 4, спортивний смарт-годинник для тривалих тренувань, походів і експедицій. Нове покоління зберегло головну ставку на автономність, а також отримало більше пам’яті, швидшу навігацію та кілька нових спортивних функцій.

Годинник оснащено 1,4-дюймовим MIP-екраном із роздільністю 280 × 280 пікселів і сапфіровим склом Power Sapphire із сонячною панеллю. Без підзарядки від сонця Enduro 4 працює до 36 днів, а за достатнього освітлення до 90 днів. У режимі запису активності автономність залежить від налаштувань: до 120 годин у звичайному режимі й до 320 годин із сонячною зарядкою. Якщо задіяти всі супутникові системи, цифри становлять до 80 та 144 годин відповідно. Максимальних значень годинник досягає лише при яскравому світлі, на яке Garmin розраховує на рівні близько 50 000 люкс, тож в реальності все залежить від того, скільки часу він проводить на сонці. Для порівняння, за даними українських магазинів, на тих самих цифрах працює й попередня Enduro 3, тож у автономності головних змін немає.

Основні апаратні новинки стосуються пам’яті та карт. Обсяг сховища зріс із 32 до 64 ГБ, а оперативної пам’яті стало на 50% більше, ніж в Enduro 3. Разом з оновленим рушієм це дає приблизно 30% швидше прокручування вбудованих карт. З’явився й режим Perspective View, який показує більше деталей маршруту.

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Корпус має розміри 51 × 51 × 15,7 мм і важить 66 г. Безель титановий, основа корпуса виготовлена з армованого волокном полімеру, водозахист відповідає стандарту 10 ATM. Вбудований ліхтарик світить білим і червоним.

Для тренувань доступно понад 100 профілів активності. З’явилися цілі за темпом із поправкою на ухил, нові показники Stamina Zones та Stamina Curve, а функція Garmin Epic об’єднує кілька активностей за дні чи тижні в одну історію. Годинник також міряє пульс, насичення крові киснем і температуру шкіри, а в підтримуваних регіонах працює ЕКГ. На пристрій можна завантажувати карти й музику, а для безконтактної оплати передбачено Garmin Pay. Утиліта Power Manager допомагає зрозуміти, які ввімкнені функції найсильніше розряджають батарею.

На ринку США Enduro 4 коштує $900, що за офіційним курсом НБУ на 7 жовтня (44,94 грн/$) становить близько 40 450 грн. Офіційної ціни й дати виходу в Україні поки не оголошено. Для орієнтиру: Enduro 3 у вітчизняних магазинах зараз пропонують від 39 069 грн.