Власники смартфонів відмовилися користуватися 5G

Майже 40 відсотків користувачів смартфонів з 5G не використовують дану технологію. Про це повідомляє видання Android Authority.





Даний висновок був зроблений на підставі проведеного серед читачів опитування. Автори запитували, чи відключали користувачі телефонів з 5G підтримку зв’язку п’ятого покоління на своїх девайсах. Трохи більше половини респондентів заявили, що не вимикали нову функцію на своїх смартфонах. При цьому 39,38 відсотка опитаних повідомили, що зв’язок 5G завжди відключений на їх апаратах. Журналісти вважають, що це може бути пов’язано з тим, що користувачі не бачать переваг нового стандарту зв’язку або проживають в регіоні, де 5G не підтримується.

Частина, що залишилася респондентів – 10,51 відсотка – розповіла, що час від часу відключає зв’язок нового покоління. Відмова від 5G пов’язана з тим, що актуальна технологія негативно впливає на автономність телефону: її доводиться відключати, щоб збільшити час роботи гаджета.

«Поки що 5G – це суцільний галас і в основному помилкова реклама. Я відключив 5G на своєму iPhone, щоб продовжити термін служби батареї », – зауважив читач видання, який представився ім’ям Ламар Тейлор. «Я вимкнув 5G один раз – в той день, коли купив телефон», – зізнався користувач під ніком AnySmarterIdRunLinux.

Автори видання повідомили, що в опитуванні взяли участь близько 1300 читачів Android Authority, що мають смартфон з підтримкою 5G.