Українцям дали поради, як пережити різкі перепади погоди

На зміну жаркого літа раптово прийшло похолодання і дощі, не всі в повному обсязі з легкістю можуть пережити такі перепади погоди.





У молодих людей з хорошим здоров’ям зміни в погоді можуть супроводжуватися нездужанням, у літніх людей, які страждають хронічними захворюваннями в ці періоди погіршується самопочуття і дають про себе знати старі болячки. Метеочутливі люди зазвичай скаржаться на підвищену стомлюваність, втрату фізичної сили, занепад розумової активності, неможливість зібратися з думками.

Різка зміна погоди пов’язана з коливаннями атмосферного тиску, падінням або підвищенням температури повітря. А це впливає на стан здоров’я людини, навіть якщо немає схильності до метеочутливості.

Як впоратися з метеочутливістю:

Постарайтеся обмежити розумове і фізичне перенапруження.

Харчування в такі дні має бути щадним: виключіть жирну і важку їжу, алкоголь і солодощі.

Обов’язково включіть в свій графік пішу прогулянку на свіжому повітрі, ранкову зарядку, можна поплавати в басейні.

Нормалізуйте свій графік сну: уникайте недосипу і постарайтеся не відсипатися за весь тиждень за одну ніч. Норма сну – 8-9 годин на добу. Лягати спати бажано до 23:30.

Якщо у вас не було раніше проблем з тиском, то не поспішайте відразу пити таблетки. Зняти напругу в шиї і голові може допомогти звичайна зарядка з вправами в шийній зоні.

Пийте більше рідини – воду, трав’яні чаї. Бажано щогодини випивати невелику склянку води.

Якщо у вас є хронічні захворювання – тримайте під руками необхідні ліки і обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем.