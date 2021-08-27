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Українцям дали поради, як пережити різкі перепади погоди

Харчування в такі дні має бути щадним

27.08.2021
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На зміну жаркого літа раптово прийшло похолодання і дощі, не всі в повному обсязі з легкістю можуть пережити такі перепади погоди.


У молодих людей з хорошим здоров’ям зміни в погоді можуть супроводжуватися нездужанням, у літніх людей, які страждають хронічними захворюваннями в ці періоди погіршується самопочуття і дають про себе знати старі болячки. Метеочутливі люди зазвичай скаржаться на підвищену стомлюваність, втрату фізичної сили, занепад розумової активності, неможливість зібратися з думками.

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Різка зміна погоди пов’язана з коливаннями атмосферного тиску, падінням або підвищенням температури повітря. А це впливає на стан здоров’я людини, навіть якщо немає схильності до метеочутливості.

Як впоратися з метеочутливістю:

  • Постарайтеся обмежити розумове і фізичне перенапруження.
  • Харчування в такі дні має бути щадним: виключіть жирну і важку їжу, алкоголь і солодощі.
  • Обов’язково включіть в свій графік пішу прогулянку на свіжому повітрі, ранкову зарядку, можна поплавати в басейні.
  • Нормалізуйте свій графік сну: уникайте недосипу і постарайтеся не відсипатися за весь тиждень за одну ніч. Норма сну – 8-9 годин на добу. Лягати спати бажано до 23:30.
  • Якщо у вас не було раніше проблем з тиском, то не поспішайте відразу пити таблетки. Зняти напругу в шиї і голові може допомогти звичайна зарядка з вправами в шийній зоні.
  • Пийте більше рідини – воду, трав’яні чаї. Бажано щогодини випивати невелику склянку води.

Якщо у вас є хронічні захворювання – тримайте під руками необхідні ліки і обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем.

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27.08.2021
1 хвилина на прочитання

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