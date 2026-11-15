Mercedes-Benz EQS 450+ 2027 року проїхав 867 км на одному заряді під час тесту

Оновлений електричний седан Mercedes-Benz EQS 450+ 2027 модельного року продемонстрував вражаючий запас ходу під час незалежного випробування американського видання Edmunds. Автомобіль зміг подолати 867 км без підзаряджання, хоча офіційна оцінка американського агентства EPA становить 752 км. Таким чином, фактичний результат перевищив заявлений приблизно на 15%.

Це найкращий показник серед усіх електричних седанів, які коли-небудь випробовували фахівці Edmunds. У загальному рейтингу електромобілів Mercedes-Benz поступився лише великому позашляховику Cadillac Escalade IQ, який проїхав 898 км. Водночас Cadillac використовує значно більший акумулятор ємністю 205 кВт·год проти 122 кВт·год у німецького седана.

Що допомогло збільшити запас ходу

Оновлений Mercedes-Benz EQS 450+ отримав акумулятор ємністю 122 кВт·год, тоді як попередня версія 2025 року мала батарею на 118 кВт·год. Незважаючи на відносно невелике збільшення ємності, запас ходу під час аналогічного випробування зріс із 747 до 867 км. Важливу роль у цьому відіграло підвищення енергоефективності силової установки.

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За вимірюваннями Edmunds, нова модель витрачала приблизно 16,7 кВт·год на 100 км, тоді як попередник споживав близько 18,1 кВт·год. Випробування проводили за маршрутом, який на 60% складався з міських доріг і на 40% — зі швидкісних трас. Середня швидкість руху становила приблизно 64 км/год, а автомобіль використовував економічний режим та інтенсивну рекуперацію енергії.

Заряджання стало значно швидшим

Ще одним важливим удосконаленням стала 800-вольтова електрична архітектура. Завдяки їй максимальна потужність швидкого заряджання досягла 350 кВт, тоді як попередня модель демонструвала 208 кВт. Середня потужність протягом зарядної сесії також збільшилася зі 175 до 222 кВт.

Під час тестування Mercedes-Benz EQS 450+ зміг поповнити запас енергії, достатній для подолання 161 км, лише за 7 хвилин 16 секунд. Для порівняння, попередній версії на це потрібно було майже 14 хвилин. За швидкістю заряджання оновлений седан посів третє місце серед електромобілів, випробуваних Edmunds.

Водночас отримані 867 км не варто сприймати як гарантований запас ходу за будь-яких умов. На автомагістралі за високої швидкості, особливо взимку, фактична дальність поїздки може бути суттєво меншою.