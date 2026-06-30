Карпати без реву моторів: в Україні пропонують посилити обмеження для позашляховиків

В Україні пропонують посилити заборону на використання позашляховиків, квадроциклів, баггі та ендуро-мотоциклів у заповідних зонах Карпат. Йдеться про рух приватного транспорту підвищеної прохідності поза дорогами загального користування на територіях природно-заповідного фонду.

Відповідну петицію №41/010204-26еп зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів. Її автори закликають повністю заборонити такі поїздки в заповідних зонах Карпатського регіону, а також посилити контроль і відповідальність за порушення. Про це повідомила Судово-юридична газета.

Що вже діє зараз

Важливо, що йдеться не про абсолютно нову заборону. Закон №4188-IX, який набрав чинності 1 лютого 2025 року, уже забороняє проїзд механічних транспортних засобів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, крім доріг загального користування, вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг на приватних територіях.

Винятки передбачені для службового транспорту природоохоронних установ, екологічного контролю, правоохоронців, рятувальників, медиків, військових, операторів протимінної діяльності та працівників, які обслуговують інфраструктуру в межах таких територій. Також окремі винятки є для землекористувачів, землевласників і людей, які проживають у визначених господарських зонах.

У Міндовкілля раніше пояснювали, що катання на квадроциклах природною територією нацпарку є незаконним, а сама заборона потрібна через шкоду ґрунтам, рослинності та диким тваринам.

Що пропонують змінити

Автори петиції хочуть зробити контроль у Карпатах жорсткішим. Серед пропозицій — встановлення шлагбаумів і фотопасток на в’їздах до заповідних зон, регулярні рейди разом із поліцією, вищі штрафи та конфіскація транспорту в разі повторних або злісних порушень.

Також пропонують чітко визначити винятки: рух спецтехніки має бути дозволений лише для працівників лісового господарства, рятувальників ДСНС, військових, прикордонників та місцевих жителів, які ведуть господарську діяльність за спеціальними перепустками.

Ініціатори пояснюють це тим, що неконтрольований джипінг руйнує гірські екосистеми. Колеса важкої техніки пошкоджують трав’яний покрив полонин, залишають глибокі колії, прискорюють ерозію ґрунтів і можуть перетворювати туристичні маршрути на болото. Окремо згадується шкода для рідкісних рослин, середовищ існування тварин і шумове навантаження на дику фауну.

Які штрафи діють зараз

Наразі відповідальність за порушення правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду передбачена статтею 91 КУпАП. Для громадян штраф становить від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 153 до 408 грн. Для посадових осіб — від 15 до 30 мінімумів, тобто від 255 до 510 грн. Також можлива конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Окремо у Верховній Раді вже є законопроєкт №11309 про посилення відповідальності за порушення правил охорони природно-заповідного фонду. Його ухвалили за основу, і станом на зараз документ готується до другого читання.

Якщо правила посилять, джипінг у Карпатах може стати не просто формально забороненим, а реально ризикованим для організаторів і учасників таких поїздок — із вищими штрафами, контролем на в’їздах і можливістю конфіскації транспорту.