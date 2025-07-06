Tesla Model Y більше не найбільш продаваний електрокар: японці змогли потіснити гіганта

Tesla Model Y, який з 2023 року був абсолютним лідером світових продажів серед усіх автомобілів, поступився першим місцем. Згідно зі свіжими даними JATO Dynamics за весь 2024 рік, електрокар Ілона Маска змістився на другу позицію, а корону перейняв «японець».

Згідно зі звітом на основі даних зі 153 ринків, які покривають 99% глобальних продажів, Toyota RAV4 обійшов Model Y всього на 0,16%, що еквівалентно менше ніж 3000 проданих автомобілів по всьому світу. Обидві машини показали дуже близькі результати, і їх можна вважати фактично рівними за популярністю. І все ж перше місце тепер належить кросоверу від Toyota.

Для Model Y це був складний рік: протягом 2024 року продажі почали знижуватися. Однією з можливих причин аналітики вважають те, що споживачі очікували оновлену версію, про яку активно ходили чутки і яка була офіційно анонсована тільки в січні 2025 року.

Це могло змусити частину покупців відкласти покупку. Також ситуацію не поліпшила політична діяльність Ілона Маска. Toyota RAV4, як і Model Y, також перебував на порозі зміни покоління. Оновлена версія була представлена в травні, але продажі попереднього покоління залишалися високими, незважаючи на наближення оновлення.

Тепер кросовер буде випускатися тільки в гібридних і плагін-гібридних версіях.

У топ-10 потрапила ще одна модель Tesla — седан Model 3, який посів дев’яте місце з ростом продажів 10%. Також в десятку увійшов китайський BYD Qin. Таким чином, серед найбільш продаваних в світі автомобілів опинилися три плагін-гібриди.