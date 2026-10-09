Android Auto попереджає, що «скоро перестане працювати». Кому доведеться міняти телефон

Часи домінування окремих автомобільних навігаторів минули. Мільйони водіїв користуються Android Auto та подібними «картами», проте залежність від зовнішнього постачальника має й темний бік. Користувачам доводиться миритися з його рішеннями, а ті іноді обертаються цілком відчутними витратами.

Найбільше це стосується тих, хто тримає в машині старий смартфон, який майже весь час лежить на панелі й слугує лише навігатором. Схоже, його час добігає кінця. На Reddit розгорілися гарячі дискусії навколо повідомлення, яке користувачі бачать після підключення телефона до автомобіля. У ньому йдеться про те, що пристрій незабаром перестане підтримуватися, а Android Auto скоро перестане на ньому працювати.

Попередження отримують насамперед власники смартфонів з Android 10, зокрема Samsung Galaxy S9, Note 9 та Sony Xperia XZ2 Compact, але під загрозою й пристрої з Android 9. Імовірно, Google готується зробити мінімальною версію Android 11. Про це свідчить і те, що бездротовий Android Auto вже зараз вимагає саме її.

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Втім, офіційного підтвердження поки немає. У довідці Google для дротового підключення, як і раніше, значиться Android 9 і новіші, а дати змін компанія не називає. Android Auto і досі працює, а повідомлення лише попереджає про майбутні зміни.

Для Google це дрібниця, бо на початку року Android 9 і 10 разом працювали більш ніж на 12% активних пристроїв. Проте при майже 4 мільярдах користувачів Android це мільйони людей. Подібне вже траплялося. У 2022 році Android Auto відмовився від підтримки Android 8 і старіших версій, а 2024-го мінімальною стала дев’ята.

Не варто недооцінювати й людські причини триматися за старі моделі. Смартфонів із малими розмірами майже не лишилося, тож власники компактних Xperia чи iPhone mini тримаються за них, поки все працює.

Українським водіям варто вже зараз перевірити версію системи в налаштуваннях телефона в розділі «Про телефон». Якщо це Android 10 або старіший, варто готуватися до одного з трьох варіантів. Це оновлення, якщо воно доступне, надійна кастомна прошивка або новий смартфон не нижче Android 11. Приємна деталь у тому, що Google далі розвиває Android Auto, і довгоочікувані функції, нехай із запізненням, таки з’являються.