Android Auto предупреждает, что «скоро перестанет работать». Кому придется менять телефон

Времена господства отдельных автомобильных навигаторов остались в прошлом. Миллионы водителей пользуются Android Auto и подобными «картами», однако зависимость от внешнего поставщика имеет и обратную сторону. Пользователям приходится мириться с его решениями, а те иногда обходятся вполне ощутимыми расходами.

В первую очередь это касается тех, кто держит в машине старый смартфон, который почти всё время лежит на приборной панели и служит лишь навигатором. Похоже, его время подходит к концу. На Reddit разгорелись жаркие дискуссии вокруг сообщения, которое пользователи видят после подключения телефона к автомобилю. В нём говорится, что устройство вскоре перестанет поддерживаться, а Android Auto скоро перестанет на нём работать.

Предупреждения получают в первую очередь владельцы смартфонов с Android 10, в частности Samsung Galaxy S9, Note 9 и Sony Xperia XZ2 Compact, но под угрозой находятся и устройства с Android 9. Вероятно, Google готовится сделать эту версию Android 11 минимальной. Об этом свидетельствует и то, что беспроводная версия Android Auto уже сейчас требует именно её.

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Впрочем, официального подтверждения пока нет. В справке Google по проводному подключению, как и раньше, указаны Android 9 и более поздние версии, а даты изменений компания не называет. Android Auto по-прежнему работает, а сообщение лишь предупреждает о предстоящих изменениях.

Для Google это мелочь, ведь в начале года Android 9 и 10 вместе работали более чем на 12 % активных устройств. Однако при почти 4 миллиардах пользователей Android это миллионы людей. Подобное уже случалось. В 2022 году Android Auto отказался от поддержки Android 8 и более старых версий, а в 2024-м минимальной стала девятая версия.

Не стоит недооценивать и человеческие причины, по которым люди продолжают пользоваться старыми моделями. Смартфонов небольших размеров почти не осталось, поэтому владельцы компактных Xperia или iPhone mini продолжают пользоваться ими, пока всё работает.

Украинским водителям стоит уже сейчас проверить версию системы в настройках телефона в разделе «О телефоне». Если это Android 10 или более старая версия, следует готовиться к одному из трёх вариантов. Это обновление, если оно доступно, надёжная кастомная прошивка или новый смартфон не ниже Android 11. Приятная деталь в том, что Google продолжает развивать Android Auto, и долгожданные функции, пусть и с опозданием, всё-таки появляются.