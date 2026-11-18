Для Android вышла новая версия Hokkaido 0.7.0 — экспериментального эмулятора Nintendo Switch 2, который теперь поддерживает запуск игр без традиционной эмуляции консоли. Разработчик интегрировал в программу инструмент Banana Native, способный автоматически адаптировать код отдельных игр для выполнения непосредственно на смартфоне. Весь процесс происходит в интерфейсе приложения, поэтому пользователям не нужно самостоятельно компилировать программный код или устанавливать отдельные инструменты разработки.

Как работает запуск игр Switch 2 на Android

Главной особенностью обновления стало появление двух запускающих модулей. Первый — обычный эмулятор Hokkaido, который воспроизводит необходимые функции Nintendo Switch 2. Второй — Banana Native, который однократно преобразует код игры для непосредственного выполнения на ARM64-процессоре смартфона, а графику обрабатывает через интерфейс Vulkan. Такой подход потенциально позволяет снизить накладные расходы на эмуляцию, хотя сам по себе не гарантирует более высокой производительности.

Пользователь может выбрать нужный движок в настройках конкретной игры или оставить автоматический режим. При первом запуске Banana Native подготовка файлов занимает несколько минут, поскольку процессор выполняет интенсивную обработку кода. Разработчик предупреждает, что смартфон в этот момент может заметно нагреваться, поэтому рекомендует проводить процедуру с подключенным зарядным устройством. В дальнейшем повторять подготовку не нужно, если соответствующие файлы остались на устройстве.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Важно отметить, что речь идет не о создании полноценных самостоятельных Android-версий каких-либо игр. Подготовленные файлы запускаются через среду Hokkaido, а Banana Native работает только с поддерживаемыми проектами. Среди игр, для которых предусмотрены профили запуска, разработчик называет Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Pokopia и другие. Для части проектов поддержка остаётся экспериментальной, поэтому возможны графические ошибки, низкая частота кадров и аварийные завершения работы.

Какие смартфоны поддерживаются

Hokkaido ориентирован в первую очередь на мощные Android-устройства с процессорами ARM64, Android 13 или более поздней версией системы и поддержкой Vulkan 1.3. Разработчик проверил новые возможности на Samsung Galaxy S24 с Exynos 2400 и 8 ГБ оперативной памяти, Galaxy S25 с Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ, а также на Galaxy S26 с Exynos 2600 и 12 ГБ памяти. В зависимости от игры для стабильной работы может потребоваться 8–16 ГБ оперативной памяти.

На смартфонах с графическим чипом Samsung Xclipse для работы Banana Native требуется специальный драйвер RADV. Кроме того, во время первых игровых сеансов возможны временные проблемы с отображением объектов, пока система создает кэш графических шейдеров. Длительная нагрузка также может привести к нагреву смартфона и снижению производительности.

Обновление Hokkaido 0.7.0 дополнительно улучшает управление оперативной памятью, исправляет ряд графических ошибок и добавляет возможность пропуска кадров для снижения нагрузки. Программа распространяется бесплатно через GitHub в формате APK. Игры, системные файлы и ключи Nintendo Switch 2 в комплект не входят — пользователь должен приобрести их отдельно законным способом.