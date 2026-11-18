Компания Tesla представила Powercore — новую твердотельную энергетическую платформу, предназначенную для дата-центров, солнечных электростанций и крупных аккумуляторных систем. Разработка объединяет функции трансформатора среднего напряжения, инвертора и автоматического выключателя в одном корпусе. По заявлению производителя, пиковый коэффициент полезного действия достигает 98,86%, что позволяет снизить потери электроэнергии при её преобразовании.

В отличие от традиционных энергетических установок, где для преобразования напряжения и защиты сети используется отдельное оборудование, Powercore выполняет эти функции с помощью силовой электроники. Это позволяет сократить количество компонентов, упростить монтаж и снизить потребность в обслуживании. Кроме того, система не использует легковоспламеняющееся изоляционное масло, характерное для многих обычных трансформаторов.

Мощность 7,4 МВт и защита, работающая в 1000 раз быстрее

Tesla Powercore поддерживает работу с сетями переменного тока напряжением от 10 до 34,5 кВ и постоянного тока от 800 до 2000 В. Максимальная непрерывная активная мощность составляет 7,4 МВт, что соответствует полной мощности 9 МВА при определенных условиях работы. В режиме формирования электросети система поддерживает пиковую полную мощность до 10 МВА.

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Одной из главных особенностей стала встроенная твердотельная система защиты. По данным Tesla, она способна отключать аварийные электрические токи примерно за 100 микросекунд — в 1000 раз быстрее, чем традиционные автоматические выключатели. Такая быстродейственность может уменьшить повреждения оборудования при коротких замыканиях и других электрических неисправностях.

Introducing Powercore



Solid state medium voltage transformer, inverter and breaker – reliable, safe and secure



7.4 MW/9 MVA continuously at 34.5 kVac w/ grid-forming support for 10MVA of peak power



Made in America. Operating 2027 pic.twitter.com/sHxqnpWJrf — Tesla Megapack (@Tesla_Megapack) November 17, 2026

Powercore рассчитана на эксплуатацию при температурах от -40 до +55 °C. Модульная конструкция позволяет обслуживать отдельные компоненты без замены всей установки. Производитель также предоставляет гарантию сроком до 25 лет и заявляет о возможности обеспечения доступности системы на уровне не менее 99,9% при соответствующих условиях эксплуатации.

Tesla планирует использовать Powercore в дата-центрах и в сфере солнечной энергетики

Одним из основных направлений применения новинки станут центры обработки данных для искусственного интеллекта. Современные серверные комплексы требуют всё большего количества электроэнергии, а её многоступенчатое преобразование сопровождается дополнительными потерями. Powercore позволяет напрямую преобразовывать электроэнергию из сетей среднего напряжения в постоянный ток напряжением 800 В, который планируется использовать в новом поколении серверного оборудования.

Tesla уже сотрудничает с Nvidia над поддержкой 800-вольтовой архитектуры питания будущих ИИ-дата-центров. Powercore также можно интегрировать с промышленными аккумуляторами Megapack, которые будут накапливать энергию и компенсировать резкие изменения нагрузки на электросеть.

Для солнечных электростанций платформа поддерживает работу с фотоэлектрическими системами напряжением 1500 и 2000 В. Она может преобразовывать вырабатываемый панелями постоянный ток непосредственно в переменный ток среднего напряжения для передачи в электросеть. В крупных аккумуляторных комплексах Powercore также позволит сократить количество этапов преобразования энергии по сравнению с традиционными системами.

Производство Powercore планируется организовать в США, а первые установки должны начать работу в 2027 году. Tesla пока не раскрыла стоимость оборудования и точные объемы будущего производства. Заявленные характеристики эффективности и надежности ещё предстоит подтвердить в ходе длительной коммерческой эксплуатации.