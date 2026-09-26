Apple Watch заработал с Xiaomi 18 Pro: почему прощаться с iPhone пока рано

Владельцы Xiaomi 18 Pro получили новый способ использования часов Apple. На осенней презентации президент Xiaomi Group Лу Вэйбинь объявил о расширении взаимодействия между устройствами двух брендов. Поддержка Apple Watch стала очередным дополнением к возможностям HyperConnect.

Связь обеспечивает отдельное приложение Xiaomi Connect для часов. Согласно описанию разработчика в App Store, оно передает на Apple Watch входящие звонки, SMS, уведомления приложений и текущие события функции Super Island. Пользователь может просматривать сообщения и отвечать на звонки прямо с запястья.

В обратном направлении работает синхронизация показателей здоровья и активности. Количество шагов, пульс, сожженные калории, информация о сне и продолжительность тренировок передаются в приложение Mi Fitness. Также предусмотрен поиск смартфона или часов с помощью звукового сигнала.

Для работы требуется смартфон Xiaomi с HyperOS 4.0.1 или более поздней версией. Среди совместимых часов указаны Apple Watch Series 6 и более поздние модели, Apple Watch SE второго поколения и более поздние модели, а также модели серии Ultra. На них должна быть установлена watchOS 11 или более поздняя версия.

В то же время новая интеграция не означает, что часы можно впервые настроить исключительно со смартфона Xiaomi. Согласно официальной инструкции Apple, первоначальная настройка Apple Watch предполагает сопряжение с iPhone. Приложение Xiaomi Connect добавляет возможность взаимодействия с Android-смартфоном, но само описание приложения не подтверждает отмену этого требования.

Итак, эта новинка, прежде всего, расширяет возможности уже настроенных часов. Она может пригодиться тем, кто пользуется устройствами обоих производителей и хочет получать уведомления со своего Xiaomi прямо на Apple Watch.

Xiaomi постепенно развивает это направление: ранее компания добавила возможность обмена файлами и фотографиями с устройствами Apple, а впоследствии — инструменты для взаимодействия с Mac и iPad.