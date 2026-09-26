Китай создает собственную «Зону 51»: что заметили спутники на секретной авиабазе

На авиабазе Лопнор в китайском Синьцзяне продолжается масштабное строительство. Объект, который ещё несколько лет назад располагал минимальной инфраструктурой, постепенно превращается в крупный испытательный комплекс. Особое внимание к нему привлекают не только новые сооружения: ранее здесь замечали самолеты, которые связывают с самыми современными авиационными программами Китая.

База расположена недалеко от ядерного полигона, где в 1964 году страна провела своё первое испытание ядерного оружия. Удаленность от населённых пунктов и обширные незастроенные территории делают этот район подходящим для закрытых военных проектов. В то же время скрыть изменения от коммерческих спутников становится всё сложнее: сравнение снимков позволяет проследить, как развивается инфраструктура.

Лопнор превращается из аэродрома в пустыне в крупный комплекс

В 2020 году главным элементом базы была взлетно-посадочная полоса длиной примерно пять километров. Рядом располагались небольшой ангар и вспомогательные сооружения. Тогда объект связывали, в частности, с китайской программой многоразовых космических аппаратов.

На снимках Planet Labs от 27 августа 2026 года видна значительно более развитая инфраструктура. В южной части комплекса появились четыре новых ангара. Размеры трёх из них оцениваются примерно в 80 на 40 метров.

🇨🇳 China | Massive expansion at China's “Area 51”



A Planet Labs time-lapse from 2020–2026 reveals the transformation of the secretive Lop Nur flight-test base.



New taxiways, support infrastructure and huge hangars are being built around its 5-km runway.



The J-36 and J-XDS/J-50… pic.twitter.com/663oPKG8fB — MizarVision (@MizarVision) August 29, 2026

Такие помещения могут вместить не только тактические самолеты, но и значительно более крупные машины. Для сравнения: размах крыльев китайского бомбардировщика H-6 составляет около 33 метров. Впрочем, сами габариты сооружений не позволяют определить, какую именно технику там планируют размещать.

Не менее важные изменения происходят вокруг ангаров. Параллельно с основной взлетно-посадочной полосой прокладывают новую рулежную дорожку, обустраивают дополнительные подъезды к перронам. На территории также заметны объекты, которые, возможно, предназначены для хранения топлива.

Особое внимание привлекает круглая площадка диаметром примерно 122 метра. Её рассматривают как возможное место для испытаний двигателей или разворота самолётов, однако точное назначение остаётся неизвестным.

Lop Nur now features a nearly 5-km runway, new taxiways, possible fuel storage and huge 80 × 40 m hangars.



Both the J-36 and J-XDS/J-50 were spotted here in 2025.



Analysts say the new facilities could eventually support even larger classified aircraft — potentially including… pic.twitter.com/zBwzFtqL0o — MizarVision (@MizarVision) August 29, 2026

В совокупности эти элементы могут повысить пропускную способность аэродрома. Параллельная рулежная дорожка позволяет освобождать основную взлетно-посадочную полосу для последующих операций, а дополнительные площадки — одновременно готовить к полетам и обслуживать несколько самолетов. Это важный признак расширения возможностей базы, независимо от типов самолетов, которые она будет принимать.

J-36 и J-XDS продемонстрировали, почему эта база важна

Интерес к Лопнору усилился после появления спутниковых снимков двух перспективных китайских самолетов. На снимке от 27 августа 2025 года в главном ангаре был опознан самолёт, известный как J-36. Спустя 17 дней, 13 сентября, на том же объекте был зафиксирован J-XDS.

Значение этих наблюдений заключается в происхождении самолетов. Разработку J-36 связывают с Чэнду, а J-XDS — с Шэньяном. Появление самолётов из двух разных конструкторских центров на одном удалённом аэродроме даёт основания предполагать, что Лопнор выполняет роль совместного испытательного полигона.

В то же время спутниковые фотографии не раскрывают всех задач этих программ. Даже назначение J-36 по-прежнему вызывает споры: его сложно однозначно отнести к привычным категориям истребителей или бомбардировщиков. Предположения об ударных возможностях, командных функциях или взаимодействии с беспилотниками требуют дополнительных подтверждений.

Еще одна версия касается H-20 — перспективного китайского стратегического бомбардировщика с пониженной радиолокационной заметностью. О его разработке говорят уже давно, однако публичной презентации самолета до сих пор не было.

По своим размерам новые ангары потенциально могут подойти для крупного летательного аппарата по схеме «летающее крыло». Удаленная база также создает удобные условия для испытаний вдали от крупных городов и регулярного гражданского авиасообщения.

Однако это лишь косвенные аргументы. Подтверждений того, что H-20 находится в Лопноре или что ангары строят именно для него, нет. Крупные сооружения могут обслуживать различные авиационные программы, поэтому связывать их с одним конкретным самолетом пока преждевременно.

Китайская «Зона 51» раскрывает больше, чем фотография одного прототипа

Сравнение Лопнора с американской «Зоной 51» объясняется прежде всего характером объекта: это изолированная площадка, которую связывают с закрытыми авиационными испытаниями. Новая инфраструктура свидетельствует о расширении его возможностей, хотя конкретный перечень программ остается неизвестным.

Подобную специализацию на беспилотной авиации можно проследить и на китайской базе Малан, где были замечены крупные аппараты по схеме «летающее крыло». В случае с Лопнором наиболее красноречивыми являются именно системные изменения: ангары, рулежные дорожки и вспомогательные объекты указывают на подготовку к более интенсивной работе, которую сложнее объяснить испытаниями лишь одного прототипа.