Не все в Европе пересаживаются на электромобили: в каких странах их покупают меньше всего

Электромобили постепенно увеличивают свою долю на европейском авторынке, но темпы перехода на новые технологии сильно различаются в зависимости от страны. В одних странах новые автомобили с ДВС уже стали исключением, а в других покупатели по-прежнему выбирают преимущественно гибриды, бензиновые или дизельные машины.

По данным ACEA за январь–май 2026 года, средняя доля электромобилей в новых регистрациях в Евросоюзе составила 20 %. Если учитывать более широкую Европу вместе с Норвегией, Швейцарией, Исландией, Лихтенштейном и Великобританией, этот показатель достигает 21,4%.

В то же время в 15 странах Европы доля электромобилей среди новых легковых автомобилей не превысила 15 %.

Где электромобили покупают реже всего

Самый низкий показатель зафиксирован в Хорватии — на долю электромобилей пришлось всего 4,1 % новых регистраций. Второе место в антирейтинге заняла Польша с долей 5,3 %. Далее следуют Словакия, Эстония и Греция.

Полный список стран с самой низкой долей электромобилей выглядит следующим образом:

Хорватия — 4,1%;

— 4,1%; Польша — 5,3%;

— 5,3%; Словакия — 5,8 %;

— 5,8 %; Эстония — 5,9 %;

— 5,9 %; Греция — 6%;

— 6%; Латвия — 6,2 %;

— 6,2 %; Чехия — 6,3 %;

— 6,3 %; Литва — 7,2 %;

— 7,2 %; Болгария — 7,6 %;

— 7,6 %; Италия — 8,2 %;

— 8,2 %; Румыния — 8,3 %;

— 8,3 %; Испания — 9,4 %;

— 9,4 %; Венгрия — 10%;

— 10%; Кипр — 12,1 %;

— 12,1 %; Словения — 14,5 %.

Интересно, что в список попали не только страны Центральной и Восточной Европы, но и крупные авторынки, такие как Италия и Испания. Это показывает, что проблема не сводится лишь к уровню доходов или размеру страны.

Почему электромобили не везде популярны

Причин несколько. Прежде всего, электромобили по-прежнему остаются дорогостоящими для многих покупателей. Даже если их эксплуатация может обходиться дешевле, стартовая цена зачастую выше, чем у бензиновых, дизельных или гибридных моделей.

Второй фактор — зарядная инфраструктура. В странах, где общественных зарядных станций мало или они расположены неравномерно, покупатели менее охотно переходят на электромобили. Особенно это касается тех, кто часто ездит на дальние расстояния или не имеет собственного парковочного места с возможностью зарядки.

Также важную роль играют государственные стимулы. В странах, где действуют налоговые льготы, субсидии, упрощенная регистрация или преимущества для электромобилей в городах, переход на электротранспорт происходит быстрее.

Где электромобили уже почти стали нормой

На противоположном конце рейтинга — Норвегия. Там за первые пять месяцев 2026 года электромобили составили 98 % всех новых регистраций легковых автомобилей. Это практически полное доминирование электротранспорта на рынке новых автомобилей.

Высокие показатели демонстрируют и другие северные страны:

Дания — 80,1 %;

— 80,1 %; Финляндия — 47,7 %;

— 47,7 %; Швеция — 40,8 %;

— 40,8 %; Исландия — 39,1 %.

Таким образом, Европа движется к электрификации неравномерно. Северные страны уже фактически перешли к новому этапу развития авторынка, тогда как часть Южной, Центральной и Восточной Европы пока остается гораздо более осторожной в отношении электромобилей.

Для Украины эти цифры также показательны. Они свидетельствуют о том, что даже в пределах Европы электромобили не везде становятся массовыми с одинаковой скоростью. На решение покупателей влияют не только цены на автомобили, но и инфраструктура, государственная политика, доходы населения и привычки водителей.