Представлен велосипедный переключатель передач, трение которого не удалось измерить даже на испытательном стенде

В велоспорте уже давно ведется охота на «ваты» — не те, которые добавляет спортсмен, а те, которые крадут механизмы. Американская компания Kogel, специализирующаяся на керамических подшипниках, представила очередной трофей этой охоты: систему увеличенных роликов заднего переключателя Kolossos Pulsar, которую компания скромно называет своим «самым быстрым» продуктом за всю историю.

Главная инновация скрыта внутри роликов. Обычные «керамические» подшипники на самом деле гибридные: керамические шарики катятся по стальным дорожкам. В Pulsar керамика используется повсеместно — и шарики, и дорожки, и обоймы. Практический результат неожиданный: таким подшипникам вообще не нужна смазка, а именно она, по словам производителя, отвечает за значительную долю сопротивления обычного подшипника. Трение в результате оказалось настолько незначительным, что штатный измерительный стенд Kogel показал ноль — компании пришлось докупать высокочувствительный датчик, чтобы вообще зафиксировать потери.

Второй источник экономии — размер. Ролики на 14 зубцов сверху и 20 снизу заметно больше стандартных, а чем больше ролик, тем меньше изгибается цепь на нём: по экспериментальным данным, только это позволяет сэкономить около 0,7 ватта. Мелочь? Для любителя — безусловно. Но в профессиональных гонках, где победы измеряются секундами после двухсот километров дистанции, каждый сэкономленный ватт — это реальное преимущество, за которое команды привыкли платить.

Платить, правда, придётся немало: версия Speed стоит $599,99, аэродинамическая Aero для триатлонистов и велосипедистов-спринтеров — $799,99. За эти деньги покупатель получает совместимость с топовыми группами Shimano Dura-Ace R9200 и Ultegra R8100 или SRAM Red и Force AXS. Для гравийных и горных велосипедов новинку не рекомендуют — полная керамика не любит грязи и ударов. Продажи уже стартовали на сайте производителя.

Остается честно признать: независимых измерений экономии пока нет, а цифры «нулевого трения» приведены самой компанией Kogel. Впрочем, рынок велосипедных апгрейдов давно живет по этому принципу — продавать «ватты», которые невозможно ощутить, но приятно осознавать.

Напомним, что велосипедная индустрия сейчас интересна не только граммами и ваттами: ранее мы писали об умном электровелосипеде Volkswagen с радаром, камерой заднего вида и очками с проекционным дисплеем (HUD) от разработчиков авионики истребителей.