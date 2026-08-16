Представлено велосипедний перемикач передач, тертя якого не зміг виміряти навіть тестовий стенд

У велоспорті давно триває полювання на вати — не ті, що додає спортсмен, а ті, що крадуть механізми. Американська Kogel, що спеціалізується на керамічних підшипниках, показала черговий трофей цього полювання: систему збільшених роликів заднього перемикача Kolossos Pulsar, яку компанія скромно називає своїм «найшвидшим» продуктом за всю історію.

Головна інновація захована всередині роликів. Звичайні «керамічні» підшипники насправді гібридні: керамічні кульки бігають сталевими доріжками. У Pulsar кераміка вже повністю — і кульки, і доріжки, і обойми. Практичний наслідок несподіваний: таким підшипникам узагалі не потрібне мастило, а саме воно, за словами виробника, відповідає за чималу частку опору звичайного підшипника. Тертя в результаті вийшло настільки мізерним, що штатний вимірювальний стенд Kogel показав нуль — компанії довелося докуповувати високочутливий датчик, аби взагалі зафіксувати втрати.

Другий резерв економії — розмір. Ролики на 14 зубців згори та 20 знизу помітно більші за стандартні, а що більший ролик, то менше згинається ланцюг на ньому: за експериментальними даними, лише це заощаджує близько 0,7 вата. Дрібниця? Для любителя — безумовно. Але в професійних перегонах, де перемоги вимірюються секундами після двохсот кілометрів дистанції, кожен збережений ват — це реальна перевага, за яку команди звикли платити.

Платити, щоправда, доведеться відчутно: версія Speed коштує $599,99, аеродинамічна Aero для тріатлоністів і роздільників — $799,99. За ці гроші покупець отримує сумісність із топовими групами Shimano Dura-Ace R9200 та Ultegra R8100 або SRAM Red і Force AXS. Для гравійних і гірських велосипедів новинку не рекомендують — повна кераміка не любить бруду й ударів. Продажі вже стартували на сайті виробника.

Залишається чесно визнати: незалежних вимірювань економії поки немає, а цифри «нульового тертя» походять від самої Kogel. Утім, ринок велосипедних апгрейдів давно живе за цим принципом — продавати вати, які неможливо відчути, але приємно усвідомлювати.

Нагадаємо, велосипедна індустрія зараз цікава не лише грамами й ватами: раніше ми писали про розумний електровелосипед Volkswagen із радаром, камерою заднього огляду та HUD-окулярами від розробників авіоніки винищувачів.