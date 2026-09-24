До 25 днів без розетки: Amazfit представила годинник із двостороннім сонячним заряджанням

У лінійці Amazfit з’явився перший годинник бренду, здатний отримувати сонячну енергію з обох боків корпусу. Новий T-Rex Dual Solar орієнтований на активний відпочинок і тривалі поїздки, під час яких можливість регулярно заряджати пристрій є не завжди.

За даними виробника, акумулятор забезпечує до 25 днів звичайного використання. Важливий нюанс: цей показник заявлений без урахування сонячного підзаряджання. Панелі можуть додатково збільшити автономність, проте результат залежатиме від освітлення та того, якою стороною годинник повернутий до сонця.

Amazfit також наводить показники до 34 днів із підзаряджанням через передню панель і до 51 дня — через задню. Для цього потрібні три години відповідного освітлення щодня за визначених виробником умов. Тож сприймати максимальні цифри як гарантований результат щоденного носіння не варто. З увімкненим GPS у режимі високої точності автономність становить до 41 години.

Годинник оснащений 1,32-дюймовим AMOLED-дисплеєм із піковою яскравістю 3000 ніт. Екран захищає сапфірове скло, а рамка виготовлена з титану. Корпус має водозахист 10 ATM, також передбачений ліхтарик із білим і червоним світлом.

Amazfit did something the competition couldn't: a solar AMOLED



☀️Today, Amazfit launched the T-Rex Dual Solar smartwatch, which can capture sunlight from the front and back



Thanks to this, the watch keeps charging even when you're not wearing it. Launch details ⤵️ pic.twitter.com/fwj5xDXf1K — Android Central (@androidcentral) September 23, 2026

Для мандрівників доступні кольорові офлайн-карти, планування маршрутів та інформація про круті підйоми. Завантажені карти можна переглядати без мобільного інтернету — корисна можливість для походів місцевостями, де покриття операторів нестабільне.

Окремий інструмент HybridCharge об’єднує дані про тренування, відпочинок і повсякденну активність. Він допомагає оцінювати прогрес користувача та доповнює навігаційні й спортивні можливості пристрою. Попри назву, йдеться про аналіз активності, а не про спосіб заряджання акумулятора.

У США Amazfit T-Rex Dual Solar коштує 649,99 долара, або орієнтовно 29 тисяч гривень у прямому перерахунку. Це лише валютний еквівалент американської ціни: вартість в українських магазинах може відрізнятися. Українську ціну та дату початку офіційних продажів у представлених матеріалах Amazfit не зазначено.