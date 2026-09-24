Adobe Premiere дістався Android: монтаж у 4K безкоштовний, але підійде не кожен смартфон

Мобільний відеоредактор Adobe Premiere з’явився в Google Play більш ніж через рік після виходу версії для iOS. Застосунок пропонує інструменти для роботи з відео й аудіо, а також шаблони для користувачів, які хочуть швидко підготувати ролик без складного монтажу.

Premiere для Android уже доступний: перевірте пам’ять смартфона

Базовими можливостями редактора можна користуватися без оплати та входу в обліковий запис. Adobe також обіцяє відсутність реклами й водяних знаків на готових відео. Це дозволяє експортувати матеріал без додаткового брендування застосунку.

До безкоштовних функцій входить поліпшення звучання голосу зі зменшенням фонового шуму. Крім того, користувачам доступна бібліотека музики для звукового супроводу роликів.

Проте встановити новинку зможуть не всі власники Android-пристроїв. Мінімальні вимоги — Android 13 та 5 ГБ оперативної пам’яті. Для старіших бюджетних моделей саме обсяг RAM може стати перешкодою, навіть якщо версія операційної системи відповідає вимогам.

Adobe вже анонсувала подальші доповнення: підтримку Adobe Fonts, додавання субтитрів, ключових кадрів і визначення ритму. У перспективі компанія також планує дозволити починати монтаж на смартфоні та продовжувати його на комп’ютері. Ці можливості заявлені як майбутні оновлення.

Безкоштовний редактор із платними ШІ-функціями

Для генеративних інструментів діятимуть інші умови. Створення відео з текстового опису або зображення потребуватиме облікового запису та передплати з відповідними кредитами. Платними також будуть окремі доповнення й додатковий простір для зберігання матеріалів.

Такий підхід дозволяє Adobe залучати користувачів безкоштовними засобами монтажу, а заробляти на додаткових сервісах. Схожу модель компанія вже використовує в мобільних Lightroom і Photoshop, де частина можливостей доступна без оплати.

Водночас безкоштовний вихід Premiere на Android не означає скасування передплати на настільний редактор: для мобільного застосунку Adobe обрала окрему модель доступу.