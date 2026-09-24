Adobe Premiere появился на Android: монтаж в 4K — бесплатно, но подойдет не каждому смартфону

Мобильный видеоредактор Adobe Premiere появился в Google Play более чем через год после выхода версии для iOS. Приложение предлагает инструменты для работы с видео и аудио, а также шаблоны для пользователей, которые хотят быстро подготовить ролик без сложного монтажа.

Premiere для Android уже доступно: проверьте объем памяти смартфона

Базовыми функциями редактора можно пользоваться бесплатно и без входа в аккаунт. Adobe также обещает отсутствие рекламы и водяных знаков на готовых видео. Это позволяет экспортировать материал без дополнительного брендирования приложения.

В число бесплатных функций входит улучшение качества голоса за счет подавления фонового шума. Кроме того, пользователям доступна библиотека музыки для звукового сопровождения роликов.

Однако установить новую версию смогут не все владельцы Android-устройств. Минимальные требования — Android 13 и 5 ГБ оперативной памяти. Для более старых бюджетных моделей именно объем оперативной памяти может стать препятствием, даже если версия операционной системы соответствует требованиям.

Adobe уже анонсировала дальнейшие обновления: поддержку Adobe Fonts, добавление субтитров, ключевых кадров и определение ритма. В перспективе компания также планирует позволить начинать монтаж на смартфоне и продолжать его на компьютере. Эти возможности заявлены как будущие обновления.

Бесплатный редактор с платными ИИ-функциями

Для генеративных инструментов будут действовать другие условия. Для создания видео на основе текстового описания или изображения потребуется учетная запись и подписка с соответствующими кредитами. Платными также будут отдельные дополнения и дополнительное пространство для хранения материалов.

Такой подход позволяет Adobe привлекать пользователей бесплатными инструментами для монтажа, а зарабатывать на дополнительных сервисах. Подобную модель компания уже использует в мобильных версиях Lightroom и Photoshop, где часть возможностей доступна бесплатно.

В то же время бесплатный выпуск Premiere для Android не означает отмену подписки на настольный редактор: для мобильного приложения Adobe выбрала отдельную модель доступа.