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Adobe Premiere появился на Android: монтаж в 4K — бесплатно, но подойдет не каждому смартфону

Adobe выпустила приложение Premiere для Android с возможностью бесплатного монтажа и экспорта в формате 4K без водяных знаков. Для работы потребуется Android 13 или более поздняя версия и не менее 5 ГБ оперативной памяти.

Автор:
Andrew Orobets

Мобильный видеоредактор Adobe Premiere появился в Google Play более чем через год после выхода версии для iOS. Приложение предлагает инструменты для работы с видео и аудио, а также шаблоны для пользователей, которые хотят быстро подготовить ролик без сложного монтажа.

Контекст:

Premiere для Android уже доступно: проверьте объем памяти смартфона

Базовыми функциями редактора можно пользоваться бесплатно и без входа в аккаунт. Adobe также обещает отсутствие рекламы и водяных знаков на готовых видео. Это позволяет экспортировать материал без дополнительного брендирования приложения.

В число бесплатных функций входит улучшение качества голоса за счет подавления фонового шума. Кроме того, пользователям доступна библиотека музыки для звукового сопровождения роликов.

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Однако установить новую версию смогут не все владельцы Android-устройств. Минимальные требования — Android 13 и 5 ГБ оперативной памяти. Для более старых бюджетных моделей именно объем оперативной памяти может стать препятствием, даже если версия операционной системы соответствует требованиям.

Adobe уже анонсировала дальнейшие обновления: поддержку Adobe Fonts, добавление субтитров, ключевых кадров и определение ритма. В перспективе компания также планирует позволить начинать монтаж на смартфоне и продолжать его на компьютере. Эти возможности заявлены как будущие обновления.

Бесплатный редактор с платными ИИ-функциями

Для генеративных инструментов будут действовать другие условия. Для создания видео на основе текстового описания или изображения потребуется учетная запись и подписка с соответствующими кредитами. Платными также будут отдельные дополнения и дополнительное пространство для хранения материалов.

Такой подход позволяет Adobe привлекать пользователей бесплатными инструментами для монтажа, а зарабатывать на дополнительных сервисах. Подобную модель компания уже использует в мобильных версиях Lightroom и Photoshop, где часть возможностей доступна бесплатно.

В то же время бесплатный выпуск Premiere для Android не означает отмену подписки на настольный редактор: для мобильного приложения Adobe выбрала отдельную модель доступа.

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