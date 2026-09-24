Видно вам, но не соседям: «частный» экран Xiaomi 18 Pro Max показали в действии

В видео блогер продемонстрировал, как работает защита от подглядывания на новом флагмане Xiaomi. Её главная особенность — возможность выборочно ограничивать видимость информации, оставляя остальную часть изображения в обычном режиме.

По словам обозревателя, производителю удалось устранить один из недостатков подобных дисплеев: ухудшение качества изображения при просмотре под углом, даже в тех случаях, когда пользователю не требуется дополнительная конфиденциальность.

Автор утверждает, что при отключенной защите экран Xiaomi 18 Pro Max сохраняет высокую и равномерную яркость. Белый цвет, по его оценке, также остается чистым при различных углах обзора, без заметного искажения изображения. В то же время в приведённом описании речь идёт о впечатлениях блогера, а не о результатах инструментальных измерений дисплея.

Включить защиту можно для всего экрана или только для определенного элемента. Например, скрыть от посторонних глаз всплывающее уведомление, входящее сообщение или отдельное окно при работе с несколькими приложениями.

Такой подход может быть удобен в транспорте, офисе или других местах, где рядом находятся люди. Если на экране появляется личная информация, ограничивать обзор всего интерфейса не обязательно. Именно возможность защищать отдельные участки отличает продемонстрированный режим от простого переключения всего дисплея в приватный режим.

Среди других особенностей Xiaomi 18 Pro Max — две камеры с разрешением 200 Мп. Такими сенсорами оснащены основной модуль и телефотокамера. Комплект дополняет сверхширокоугольная камера на 50 Мп.

За производительность смартфона отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу. Таким образом, индивидуальный дисплей стал одной из ключевых особенностей модели наряду с новой платформой и комплектом камер.

Серия Xiaomi 18 Pro уже была представлена в Китае. Глобальные версии смартфонов пока не анонсированы, поэтому сроки их появления на международном рынке пока неизвестны.