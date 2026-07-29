LG научила телевизоры показывать фильмы так, как это задумала студия

LG Electronics и Prime Video объявили о совместной инициативе, приуроченной к стриминговой премьере фильма «Владыки Вселенной». В рамках сотрудничества на телевизорах компании появились две новые функции — режим изображения «Оригинал автора» и голосовая команда для пульта Magic Remote.

Режим, которым управляет студия

Ключевая новинка — режим изображения «Оригинал автора», который в LG называют первой в отрасли настройкой изображения для стримингового контента. Его отличие от широко распространённого FILMMAKER MODE заключается в подходе: если тот в основном отключает дополнительную обработку изображения, то новый режим использует конкретные параметры, заданные студией и создателями контента. Речь идет о детализации в тенях, цветовом балансе, уменьшении шума и обработке движения.

Эта функция доступна не во всей линейке: ею оснащены только серии OLED evo W6, G6 и C6 2026 модельного года. За обработку изображения в них отвечает процессор α11 4K Gen 3 с 12-битной обработкой, поддерживаются форматы Dolby Vision и Dolby Atmos.

Голосовая команда вместо поиска

Вторая функция связана с пультом Magic Remote: фраза «У меня есть сила», отсылающая к культовой реплике Хи-Мена, запускает поиск фильма, дополнительных материалов и сопутствующего контента на Prime Video и выводит их на экран. Команда работает на смарт-телевизорах LG под управлением webOS 23 или более поздней версии и поддерживает несколько языков, в том числе английский, французский, испанский, итальянский и немецкий. На украинском языке функция пока не заявлена.

Функция Где работает Режим «Оригинал автора» LG OLED evo W6, G6, C6 (2026) Голосовая команда Magic Remote смарт-телевизоры LG на базе webOS 23+

О фильме

Фильм «Владыки Вселенной» снял режиссёр Трэвис Найт — это игровое переосмысление франшизы 1980-х годов. По сюжету, после 15 лет разлуки Меч Силы возвращает принца Адама в Этернию, захваченную Скелетором; вместе с Тилой и Дунканом он становится Хи-Меном. Фильм уже доступен на Prime Video.

«Благодаря режиму изображения «Оригинал автора» и интерактивной функции пульта Magic Remote мы предлагаем поклонникам новые способы взаимодействия с миром «Властелинов Вселенной», — прокомментировал Крис Джо, руководитель Центра бизнеса платформы webOS в LG.

Пока неизвестно, станет ли режим «Оригинал автора» доступен для другого контента Prime Video и других студий или останется разовой маркетинговой интеграцией.