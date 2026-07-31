Два с половиной дня без зарядки за 200 долларов: OnePlus представила бюджетный смартфон N6x

OnePlus официально представила N6x — бюджетный смартфон, главным преимуществом которого стала автономность. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 7000 мА·ч и, по заявлению производителя, способно работать два с половиной дня в типичном режиме использования. Стартовая цена на первом рынке, в Индии, — 18 999 рупий, то есть примерно 200 долларов.

Батарея превыше всего

Ставка на автономность здесь заключается не только в емкости. Производитель заявляет о ресурсе аккумулятора в 1600 циклов зарядки — это примерно вдвое больше типичного показателя в отрасли и означает, что батарея должна сохранять емкость в течение четырех-пяти лет ежедневного использования. В экстремальных сценариях OnePlus обещает до 133 часов воспроизведения музыки.

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Есть, впрочем, и обратная сторона: N6x заряжается всего на 15 Вт, поэтому полная зарядка такого аккумулятора займет далеко не один час. Предусмотрена и реверсивная зарядка на 5 Вт — смартфон может работать в качестве powerbank для наушников или других мелких аксессуаров.

Характеристики

Параметр Значение Экран 6,8″, ЖК, HD+, 120 Гц, до 1200 нит Процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex (6 нм) Память 4/6 ГБ + 64/128 ГБ (microSD до 2 ТБ) Батарея 7000 мА·ч, зарядка 15 Вт Камеры 13 Мп основная, 5 Мп фронтальная Защита IP64 + MIL-STD-810H Система OxygenOS 16 на базе Android 16 Цена в Индии от ₹18 999 (~$200)

Где удалось сэкономить

Цена в 200 долларов подразумевает компромиссы, и в N6x они очевидны. Самый заметный — экран: разрешение HD+ (1570×720) при диагонали 6,8 дюйма дает невысокую плотность пикселей, поэтому идеальной четкости ждать не стоит, хотя 120 Гц и яркость до 1200 нит для этого класса — приятные бонусы. Скромны и камеры: одиночный модуль на 13 Мп сзади и 5 Мп спереди с видео максимум 1080p.

Зато неожиданным для бюджетного устройства является его защита: помимо брызгозащиты IP64, производитель заявляет о соответствии американскому военному стандарту MIL-STD-810H, который предусматривает устойчивость к падениям, вибрациям и перепадам температур. В сочетании с долговечной батареей это создает целостный образ «рабочей лошадки» — смартфона на долгие годы, а не до следующего обновления.

Процессор Dimensity 6360 Apex — типичный представитель нижнего среднего класса: его хватит для мессенджеров, соцсетей, навигации и несложных игр, но требовательные проекты придется запускать на минимальных настройках. Впрочем, в сочетании с неприхотливым экраном HD+ это даёт и положительный эффект — именно такая конфигурация вместе с аккумулятором на 7000 мА·ч и обеспечивает заявленные два с половиной дня работы: экономный чип просто не может быстро разрядить большой аккумулятор.

Начало продаж

В Индии продажи начнутся 4 августа в двух цветах — бордовом и ледяно-голубом. Версия 4/128 ГБ будет стоить 20 999 рупий, а с учетом стартовых акций цены снижаются примерно на 1500 рупий. О выходе модели на глобальные рынки, в частности в Европу, компания пока не сообщала — линейка N традиционно ориентирована прежде всего на Индию и Северную Америку.

Напомним, что аккумуляторы большой ёмкости становятся главным трендом года во всех ценовых сегментах: ранее мы писали, что Xiaomi готовит Redmi Turbo 6 Max с аккумулятором на 10 000 мА·ч — правда, уже в среднем классе и с семидюймовым экраном.