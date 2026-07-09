Apple Watch сможет «говорить» под водой: Apple запатентовала необычную технологию

Apple запатентовала технологию, которая может превратить дисплей Apple Watch в подводный динамик. Идея заключается в том, чтобы часы могли передавать звуковые сигналы под водой, где обычные способы оповещения работают значительно хуже.

Патент был зарегистрирован 8 июля. В документе описывается система, позволяющая использовать экран часов в качестве акустической мембраны. Внутри корпуса должен размещаться миниатюрный привод, который будет заставлять дисплей вибрировать. Благодаря этому электрический сигнал будет преобразовываться в механические колебания, а экран будет создавать в воде звуковые волны.

Зачем это нужно дайверам

Проблема подводной связи для дайверов по-прежнему остается довольно серьезной. На глубине обычные динамики неэффективны, а вибрация смарт-часов может быть практически не ощутима из-за толстого гидрокостюма или перчаток.

Из-за этого человек может пропустить важные предупреждения. Например, сигнал о слишком быстром всплытии, которое повышает риск кессонной болезни, сообщение об остатке воздуха в баллоне или предупреждение о превышении безопасной глубины.

Apple предлагает решить эту проблему с помощью вибрации самого дисплея. Такой экран сможет воспроизводить звук без традиционного динамика, а дайвер — слышать сигналы прямо под водой.

Экран будет работать как подводная мембрана

Согласно патенту, система может работать в диапазоне от 50 Гц до 15 000 Гц. Это почти весь спектр, воспринимаемый человеческим ухом. Кроме того, Apple описывает возможность генерации ультразвуковых сигналов.

Человек их не услышит, но такие волны можно использовать для других целей. Например, для обнаружения электронных устройств поблизости или в качестве упрощённого аналога эхолота для ориентирования под водой.

Одной из главных технических задач является герметичность. Если дисплей должен двигаться и вибрировать, корпус часов всё равно должен оставаться защищённым от воды. Для этого Apple предлагает использовать эластичную уплотнительную прокладку, которая сгибается вместе с экраном, но не пропускает воду внутрь.

Кроме того, система должна адаптироваться к глубине погружения. Чем выше давление воды, тем сильнее должен вибрировать дисплей, чтобы звук оставался достаточно различимым. На меньшей глубине интенсивность колебаний может автоматически снижаться, чтобы экономить заряд батареи.

Когда эта технология появится в серийных Apple Watch, пока неизвестно. Как и в случае со многими патентами Apple, регистрация идеи ещё не означает, что её обязательно реализуют в ближайшем поколении часов. Однако сама разработка показывает, что компания продолжает рассматривать Apple Watch не только как фитнес-гаджет, но и как устройство для экстремальных условий, в частности для дайвинга.