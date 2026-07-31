Венера — не «мертвая планета»: под раскаленной поверхностью до сих пор что-то движется

На протяжении долгих десятилетий Венеру считали геологически застывшим миром — планетой, внутренние процессы которой давно угасли. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, опровергает это представление: под поверхностью, раскаленной до 465 градусов по Цельсию, до сих пор происходят процессы, способные перекроить целые регионы планеты.

Что обнаружили учёные

Команда Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) сосредоточила внимание на гигантских рифтовых долинах — разветвленных системах разломов, пересекающих поверхность Венеры на тысячи километров. Исследователи построили трехмерные компьютерные симуляции эволюции этих структур, и результат оказался красноречивым: мощные конвекционные потоки в мантии поднимают нагретый материал вверх, тот давит на кору снизу и буквально раскалывает её.

Ключевой вывод — часть крупнейших рифтов сформировалась относительно недавно по геологическим меркам и, вполне вероятно, продолжает расширяться прямо сейчас.

Моделирования согласуются и с наблюдениями. Повторный анализ данных зонда «Магеллан», который еще в начале 1990-х годов проводил радиолокационную картографию Венеры, ранее выявил признаки извержения вулкана Маат в недавнем прошлом. Теперь исследователи предполагают, что активный вулканизм и образование рифтов — звенья одного внутреннего процесса, который далек от завершения.

Почему это сложно проверить

Проблема в том, что Венера — самое негостеприимное место для техники во внутренней Солнечной системе: температура там достаточна, чтобы расплавить олово, атмосферное давление в 90 раз превышает земное, а облака состоят из серной кислоты. Советские аппараты серии «Венера», единственные, которые успешно садились на поверхность, выдерживали в этих условиях считанные часы, — о долгосрочных сейсмических станциях, которые на Марсе уже фиксируют «марсотрусы», здесь пока речь не идет.

Поэтому главная надежда — на орбитальные миссии нового поколения. NASA готовит аппарат VERITAS с радаром высокого разрешения, а Европейское космическое агентство — миссию EnVision: сравнив новые снимки поверхности с данными «Магеллана» тридцатилетней давности, учёные смогут непосредственно увидеть, изменились ли рифты и вулканические районы. Если изменения будут обнаружены — это станет прямым доказательством того, что Венера геологически активна.

Планета, которая пошла по другому пути

Более широкий контекст исследования — давняя загадка планетологии. Венера и Земля — почти близнецы: схожи по размеру, массе и времени образования. Но Земля обрела подвижные тектонические плиты, океаны и пригодный для жизни климат, а Венера — сплошную кору, удушающую углекислую атмосферу и адский парниковый эффект.

Понимание того, как именно устроены недра Венеры — и почему тектоника там не развилась в том виде, в каком мы знаем её на Земле, — помогает ответить на вопрос, от которого зависит и поиск жизни за пределами Солнечной системы: что именно делает планету пригодной для жизни, а что превращает её в раскалённую пустошь. Похоже, ответ кроется не в атмосфере, а глубоко под поверхностью.

Напомним, что космические новости последних недель не ограничиваются далёкими планетами: ранее мы писали о том, как китайский спутник Shijian-31 вышел на уникальную орбиту, позволяющую ему за 23 суток «обозревать» весь геостационарный пояс Земли.